Vídeo: Tras evidente ayuda de la Fiscalía, brasileño que amenazó a camionero escapa de la Policía

El beneficiario de la sospechosa pasividad del Ministerio Público (MP) paraguayo es el empresario brasileño Luciano Pampado Casquel, de 68 años, quien también tiene una cédula paraguaya que lo identifica como Luciano Pereira Castelo, de la misma edad.

El extranjero estaba escondido en nuestro país bajo esta última identidad desde hace unos 30 años. Vivía en Lambaré, en una confortable residencia. Tenía una empresa importadora de vehículos, lavadero y otros emprendimientos.

En el año 2010, la Policía Nacional (PN) allanó su playa de venta de vehículos, ante sospechas de que lavaba dinero del narcotráfico. Cuando eso, ya se descubrió que tenía una identidad paraguaya falsa, pero llamativamente el proceso en su contra no avanzó.

Amenaza de brasileño a camionero se hizo viral

Recientemente, el 28 de agosto pasado, el extranjero fue protagonista de un video que se viralizó en redes sociales, en el que se lo ve cuando desde su lujosa camioneta Toyota Fortuner amenazó con una pistola al chofer de un camión Mercedes Benz con mezcladora de concreto.

El incidente se produjo frente al colegio St. Anne’s School, en el barrio Mbocayaty de Asunción.

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El empresario brasileño apuntó con su arma y amenazó con disparar contra el camionero paraguayo porque este le reclamó que estaba obstaculizando el paso en la calle.

Gracias a que el número de chapa de su camioneta se veía claramente en el video, el brasileño fue identificado por militares de a Dirección General de Material Bélico (Digemabel), quienes de hecho se constituyeron en su casa cuatro días después, el 1 de setiembre pasado.

Al día siguiente, el 2 de setiembre, policías del Departamento de Investigaciones de Asunción incautaron su camioneta Toyota Fortuner, la que se ve en el video de la amenaza, pero ya no localizaron al brasileño, quien en cambio se presentó con su abogado directamente ante la fiscala María del Carmen Palazón Ambrasath.

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Increíblemente, la fiscala Palazón lo dejó en libertad, no lo imputó y además ordenó la devolución de la camioneta Toyota Fortuner. La restitución del rodado fue gestionada personalmente por la asistente fiscal Claudia Vera Castro, quien incluso protagonizó un altercado con los agentes de la Policía Nacional que insistían con que dejaran preso al brasileño al menos de manera provisoria.

Los policías le advirtieron a la fiscala y a la asistente fiscal que Luciano Pereira Castelo es en realidad Luciano Pampado Casquel y que con esa su verdadera identidad soporta un pedido de extradición de Brasil por homicidio calificado.

El crimen atribuido al brasileño se produjo el 9 de octubre de 1987 en una estancia del municipio de Sao Manuel, en el estado de Sao Paulo, donde Luciano apuñaló en el corazón a un joven de 19 años, según los documentos oficiales.

Por esa causa, el brasileño fue sentenciado a 20 años de prisión, pero huyó de su país y se estableció en el nuestro con una identidad falsa con la cual se convirtió en un acaudalado empresario.

Aún así, las funcionarias del Ministerio Público se empeñaron en dejar ir al brasileño, por lo que los policías no pudieron hacer nada.

La orden de captura que ya no podrá ser ejecutada

Tras solucionar su situación con la Fiscalía, el brasileño presentó ante el Poder Judicial un pedido de habeas corpus preventivo para conseguir que la Policía ya no lo molestara ni intentara ejecutar su extradición. El recurso, sin embargo, fue rechazado.

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Inmediatamente después, el juez Francisco Antonio Acevedo Morel resolvió el martes último, 8 de setiembre, ordenar la detención con fines de extradición del brasileño Luciano Pampado Casquel, por los mismos argumentos que los policías de Investigaciones le habían anticipado a la fiscala María del Carmen Palazón.

Pero como le dieron casi dos semanas de tiempo, el brasileño obviamente ya no fue encontrado por la Policía en su casa de Lambaré y ahora se halla oficialmente prófugo.

Según datos de inteligencia, habría huido a Argentina. Así, una vez más, gracias a la ayuda de las autoridades paraguayas, un criminal extranjero consiguió impunidad en Paraguay.