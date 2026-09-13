97-79. La 'invencible' Estados Unidos no cede el trono Mundial

Pese a no haber sido su torneo más brillante en cuanto a juego, ningún país fue capaz de superar a la EE.UU. de Kara Lawson durante el campeonato, en el que sumó pleno de victorias (seis de seis) y volvió a colocarse la corona de reina del baloncesto mundial, pese a que equipos como Francia, Italia e Italia le hicieron estar contra las cuerdas durante el torneo.

La clasificación del Mundial de Berlín quedó con oro para EE.UU., plata para Francia y bronce para la selección española.

La final era la más esperada que se recuerda en el baloncesto femenino. Las francesas llevaban dos años preparando la revancha de los Juegos Olímpicos, desde aquel fatídico tiro de Gabby Williams en el que pisó la línea de tres puntos en París por el que se les escapó la victoria ante el ‘Dream Team’ 66-67.

Antes del choque, la historia daba como favoritas a las estadounidenses, mientras que las estadísticas a Francia por su buen hacer en el torneo: 96,2 puntos de media por partido (87,6 de EE.UU.) y porcentajes muy superiores de acierto en tiros de dos y de tres respecto a las americanas.

Al comenzar la final gran parte de los espectadores que llenaban las gradas del Berlín Arena alentaron con mayor ímpetu a Francia.

Las dos estrellas de ambos equipos, Breanna Stewart y Gabby Williams estrenaron el marcador, en el que se sucedió un intercambio constante de canastas, primero el ‘Team USA’ tomó ventaja (15-10) y una inspirada Marine Johannes le daba la vuelta con una bonita asistencia a la contra a Malonga y su típico triple en ‘step-back’.

La seleccionadora Kara Lawson dio entrada a sus dos jóvenes estrellas, Caitlin Clark y Paige Bueckers, quienes no evitaron que las galas endosasen un parcial de 0-16 y con las ‘bleues’ gustándose sobre el parqué.

Así que al rescate tuvieron que salir las veteranas Breanna Stewart y Chelsea Gray, que dejaron el marcador en 43-45 al descanso, con un triple sobre la bocina de la jugadora de Indiana Fever, Clark.

En los dos partidos que EE.UU. más sufrió, las fuertes defensas de Italia y España redujeron la anotación de las norteamericanas a 28 y 39 puntos al descanso. Sin embargo, en la final, el talento ofensivo de Francia fue capaz de tutearles manteniendo un tanteo alto, con 16 puntos de la alero Gabby Williams.

Todo cambió en la reanudación. Estados Unidos subió una marcha el ritmo y la agresividad, lo que obligó al entrenador del conjunto francés, Jean-Aimé Toupane, a pedir tiempo muerto con 54-47.

La pareja favorita del Mundial, Gabby Williams y Marine Johannès, dos superestrellas de Francia, no encontraron su mejor versión juntas, sobre todo la de New York Liberty, lo que penalizó a las francesas en el tercer período con apenas 12 puntos anotados por todo el equipo. Tampoco estuvo acertada durante el duelo su genial base, Pauline Astier.

El momento crítico para las galas llegó a falta de 00:50 segundos para terminar el tercer cuarto, tras señalar los colegiados dos antideportivas juntas y se veían -17 abajo, con las veteranas americanas en modo apisonadora.

Francia, que avasalló a todas sus rivales en el camino a la final, lo intentó mientras se agotaba el tiempo, pero se vio sin respuestas ni acierto ante la dura defensa del ‘Dream Team’, sobre todo por jugar sus peores minutos en todo el Campeonato en la segunda parte de la final.

EE.UU. controló el partido en ataque y en defensa en los últimos minutos, con una ventaja de +20 y terminó asfixiando a las galas, que fueron incapaces de reaccionar.

Con esta victoria, Estados Unidos consiguió su quinto título mundial consecutivo desde 2006, su 12º oro en total en el palmarés. Por su parte, Francia se colgó su segunda medalla mundialista después de 73 años.

97 – Estados Unidos (17+26+30+24): Young (18), Gray (12), Copper (15), Stewart (22), Collier (6) -quinteto inicial-, Bueckers (-), Citron (-), Howard (2), Iriafen (-), Clark (12), Boston (-) y Reese (3).

79 – Francia (20+25+12+22): Lacan (2), Williams (20), Ayayi (8), Salaun (7), Badiane (-) -quinteto inicial- Bernies (-), Gueye (-), Toure (3), Johannès (5), Leite (5), Malonga (21), y Astier (1).

Árbitros: Julio Anaya (Panamá), Ariadna Chueca (España) y Gatis Salins (Letonia).

Incidencias: partido correspondiente a la final de la Copa del Mundo disputado ante 12,233 espectadores en el pabellón Berlín Arena (Alemania).