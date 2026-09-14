Campazzo: "A medida que pasen los meses y los partidos vamos a ir mejorando"

Después de cuatro partidos amistosos en pretemporada, que se saldaron con derrota ante el Río Breogán y con victorias ante el Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife y el Unicaja Málaga, el conjunto blanco todavía está asimilando la nueva propuesta de su nuevo técnico, con un ritmo mucho más rápido y con amenaza ofensiva en los primeros segundos de cada ataque.

Por ello, Campazzo remarcó que la plantilla se mostrará más cómoda con el paso del tiempo, ya que aún están en un proceso de "equivocarse mucho", según dijo a los medios del club en una entrevista.

"Es un nuevo año, con los mismos objetivos de siempre. Estamos en ese proceso de adaptación y van a pasar unos meses. Hay nuevo entrenador, nuevos jugadores y una manera diferente de jugar. A medida que pasen los meses y los partidos vamos a ir mejorando, entendiéndonos mucho mejor y aplicando en los partidos lo que quiere Pedro Martínez. Estamos viviendo ese proceso de equivocarnos mucho, pero sobre la marcha intentar mejorar y no cometer los mismos errores”.

Tras las cuatro primeras pruebas de pretemporada, el Real Madrid, subcampeón de Europa, disputará el viernes las semifinales de la Supercopa de la Euroliga ante el Dubai Basketball, equipo organizador, una novedosa competición que otorgará a los blancos la posibilidad de comenzar con un título la temporada.

“Creo que los amistosos nos ayudaron muchísimo para medirnos y ahora empieza lo bueno, la competición. Tenemos el primer título en unos días y es una buena prueba, con equipos de primer nivel, de lo que nos espera en la Euroliga para probar cómo estamos, competir y conseguir el primer título para el equipo”, aseguró.

La otra semifinal de este nuevo torneo europeo la disputarán el Olympiacos, vigente campeón de Europa, y el Fenerbahce, campeón en 2025.

En la misma línea, su compañero de equipo, el pívot caboverdiano Walter Tavares confirmó que las sensaciones son "buenas", pero confía que con el tiempo, el equipo pueda alcanzar un rendimiento óptimo.

“Estamos teniendo muy buenas sensaciones y todavía tenemos mucho margen de mejora. Se ve que el equipo va muy fluido, que juega con una mentalidad muy abierta. Creo que con el tiempo vamos a ir perfeccionando las cosas, pero vamos por muy buen camino”, narró.

Además de la llegada al banquillo de Pedro Martínez, el Real Madrid ha hecho oficial este verano las incorporaciones de Max Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Damian Jones y Olivier Sarr.