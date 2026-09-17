El español Sergi Oliva refuerza el cuerpo técnico de los Atlanta Hawks

Además de Oliva, los Hawks también anunciaron la incorporación de Ettore Messina como consultor de entrenamiento y de Jason Love como entrenador asistente para el banquillo que dirige Quin Snyder.

El español conoce de cerca el trabajo de Snyder, para quien ejerció de asistente durante dos temporadas en los Utah Jazz (2020-22).

Antes, Oliva había trabajado seis meses en los Philadelphia 76ers, donde llegó a ser vicepresidente de estrategia.

Su experiencia más reciente fue en los Portland Trail Blazers, y llegó a dirigir a los Rip City Remix de la NBA G League en la temporada 2024-25.

El movimiento de los Hawks aporta veteranía desde el banquillo para una franquicia con mucho talento joven y que el año pasado alcanzó los 'playoffs' por primera vez desde 2023.