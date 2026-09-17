Lizarella responde a Rocío Vallejo: “¿Dónde está la plata? ¡Devolvé la plata! Realmente ya aburren”

El debate por el destino de los G. 500.000 millones de bonos de la Municipalidad de Asunción volvió a instalarse en el Congreso, a más de un año de la salida de Óscar “Nenecho” Rodríguez de la intendencia.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) recientemente recordó en la Cámara Baja que, un año después de la intervención de la comuna, todavía cuestiona dónde terminó el dinero y sostuvo que los asuncenos deberán afrontar las consecuencias.

La intervención de Vallejo generó la reacción de la senadora Lizarella Valiente (ANR, Honor Colorado), esposa de Nenecho, quien cuestionó duramente a la legisladora y a la oposición.

Lizarella cuestiona a los opositores

Valiente acusó a la oposición y a los medios de comunicación de sostener una versión que, según afirmó, es falsa. “Realmente es lamentable que la oposición siga con la misma cantaleta, diputada Rocío Vallejo”, afirmó la senadora, quien dijo que consideraba a la legisladora “una mujer seria”.

Valiente sostuvo además que el caso se encuentra en la Justicia y cuestionó que desde el Congreso se siga planteando la pregunta sobre el destino de los recursos. “En este Congreso de la Nación todavía hay senadores que dicen: ‘¿Dónde está la plata? ¡Devolvé la plata!’. Realmente ya aburren”, lanzó.

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La senadora también criticó la forma en que, según su interpretación, se está utilizando el caso en el escenario político. “Esta es una práctica, presidente, recontra híper nazi. Miente, miente que algo quedará”, expresó durante su intervención.

Valiente afirma que los bonos terminaron en salarios

Uno de los principales argumentos de la senadora fue que los recursos cuestionados fueron destinados al funcionamiento de la Municipalidad y al pago de salarios. “¿Dónde están? Está en pago de salarios, derecho adquirido de los funcionarios”, afirmó Valiente.

La legisladora sostuvo además que buena parte de los funcionarios municipales a los que hizo referencia ingresaron durante administraciones anteriores. “Voy a traer documentos”, anunció, al señalar que, según su versión, muchos de ellos ingresaron durante las gestiones de Martín Burt y Carlos Filizzola.

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La cuestión del uso de los bonos es precisamente uno de los principales puntos que generaron cuestionamientos durante la intervención a la Municipalidad de Asunción. En 2025, la Contraloría había señalado observaciones relacionadas con el uso de recursos provenientes de endeudamiento para gastos corrientes y remitió reportes de posibles hechos punibles.

Rocío Vallejo volvió a preguntar dónde están los G. 500.000 millones

Vallejo había señalado en la Cámara de Diputados que, a un año de la salida de Nenecho, todavía no existe una respuesta que satisfaga sus cuestionamientos sobre los bonos.

“Haciendo un poco de historia, hace un año más o menos veníamos discutiendo la intervención de la Municipalidad de Asunción. Y hasta hoy, un año después, no sabemos dónde están los G. 500.000 millones de los asuncenos”, afirmó.

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La diputada sostuvo que el monto se incrementa al considerar intereses y otros sobrecostos y cuestionó además que, con Luis Bello al frente de la Municipalidad, continúe lo que calificó como “mafias”.

Vallejo mencionó, entre otros puntos, cuestionamientos relacionados con defensa al consumidor, asfaltado y cartelería.