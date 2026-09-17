Fallece a los 43 años el exjugador de la NBA Michael Sweetney

"Con el corazón destrozado, anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amado Michael", lamentó en una publicación en Facebook su esposa, India Sweetney, sin aclarar el motivo.

Nacido en Washington D.C., Michael Sweetney jugó tres temporadas en la universidad de Georgetown antes de ser seleccionado en el puesto número 9 del 'draft' de 2003 por los Knicks.

Sin embargo, el ala-pívot nunca terminó de cuajar en la NBA y tras cuatro años con un rol secundario -dos en los Knicks y dos en los Bulls- probó suerte fuera de Estados Unidos.

Entre 2009 y 2017, Sweetney pasó por las ligas de China, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, antes de dar el salto a los banquillos para ejercer como entrenador asistente universitario.

Una vez retirado, se convirtió en un prominente promotor de la salud mental.