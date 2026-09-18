Pau Gasol: “El deporte femenino no ha recibido la inversión que merece”

Para el exjugador español, ganador de dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers y de numerosos títulos con la selección española, entre ellos el oro mundial de 2006, y en la actualidad embajador del Mundial femenino de baloncesto, inversor en la liga WNBA y en la Liga F de fútbol, el deporte practicado por mujeres “siempre ha estado en segundo plano”, pero “el reconocimiento” que hay hoy día provoca que haya “una oportunidad grande de un crecimiento incluso mayor”.

Un ejemplo del crecimiento ha sido el reciente Mundial de baloncesto celebrado en Berlín, del que Gasol fue embajador. El evento congregó a 236.015 personas durante los diez días de competición y en España reunió frente al televisor a 2,5 millones de espectadores.

El exinternacional español entró en 2022 como inversor en la liga estadounidense WNBA, para “impulsar la profesionalización, generar nuevos ingresos y fomentar la igualdad de oportunidades en el deporte”.

En la actualidad, el valor de las franquicias WNBA suma 5.600 millones de dólares, según Forbes, y dio el gran salto con la venta de los derechos audiovisuales por 2.200 millones de dólares en once años. A lo que hay que sumar la repercusión global de jugadoras de la talla de Angel Reese (5,2 millones de seguidores en Instagram) o Caitlin Clark (4,1M.), que han catapultado el crecimiento de la mejor liga del mundo.

Las claves para el catalán están en “invertir en infraestructura y medios para que las jugadoras tengan mejores condiciones de entrenar y de mejorar” y que eso, sin duda, “da sus resultados”.

El de Sant Boi explicó que “hay grandísimas atletas y personas” compitiendo en diferentes deportes y considera necesario “contar esas historias porque son inspiradoras”.

El pasado mes de junio, el fútbol femenino español vivió la mayor revolución de su historia. Gasol fue la cara visible tras apostar 55 millones de euros, mediante su empresa Gasol 16 Ventures, para “impulsar la profesionalización y la expansión internacional” de la liga española y sus clubes.

Respecto al salto al mundo empresarial tras su retirada como baloncestista, explicó que todos los conocimientos que adquirió como deportista de élite trata de aplicarlos en su nueva faceta como empresario.

“He intentado utilizar todas las lecciones aprendidas dentro de mi carrera deportiva hacia mi siguiente faceta, ya sea la inversión, la filántropa o mi posición dentro del movimiento Olímpico”, todo con el objetivo, según Pau, de “sumar, de hacer equipo, dejar huella, marcar tendencia y liderar en cierta forma también”.

Campeón del mundo, doble campeón de la NBA, tres veces campeón de Europa, medallista olímpico… Gasol lo ganó todo durante su carrera deportiva, pero aseguró que Michael Jordan, Magic Johnson o Shaquille O’Neil son sus grandes inspiraciones en su faceta empresarial por cómo gestionaron su impacto después de su carrera deportiva.

Él, por su parte, también quiere trascender y aprovechar esas oportunidades porque, en palabras del histórico baloncestista, se necesitan “más ejemplos a nivel europeo para que los deportistas tengan también esa proyección”.

“En el femenino es necesario que las atletas tengan esa exposición y repercusión a nivel mediático, para que las niñas, niños y deportistas digan: «mira, ella lo ha conseguido y puedo seguir esos pasos». Es como marcar un camino y abrir puertas”, analizó.

Asimismo, puso el foco en el “cambio cultural y social” que ha experimentado el deporte practicado por mujeres en los últimos años.

“Creo mucho en el deporte, en el impacto en la sociedad, en lo que inculca promueve y educa. Por eso, invertir en deporte es invertir en bienestar, desarrollo y en futuro”, reflexionó un Gasol que intenta “predicar desde el ejemplo”.