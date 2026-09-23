El renovado Barça de Sekulic se presenta ante Europa frente al Efes de Laso y Mike James

El base estadounidense, máximo anotador histórico de la Euroliga, terminaba contrato con el Mónaco, desmantelado por sus problemas económicos, y era una petición expresa de Xavi Pascual. Pero tras llegar a un acuerdo con el jugador, la renuncia del técnico de Gavà cambió las prioridades del Barça, que descartó el fichaje.

El club inició entonces una reestructuración total, con un nuevo director deportivo, Xevi Pujol, y entrenador, Aleksander Sekulic, al frente de un plantel con once refuerzos: los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los exteriores Tyrese Martin, Stanley Umude, Agustín Ubal y Justin Minaya, y los interiores Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Olek Balcerowski, Josh Nebo y Yoan Makoundou.

Solo los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela, el alero Joel Parra, y el base Juan Núñez se mantienen en el equipo, un cambio radical que prioriza el físico, la juventud y la polivalencia sobre la experiencia que caracterizó en los últimos años a un Barça que, lastrado por las lesiones, no pisa la Final a Cuatro desde 2023.

De hecho, el conjunto azulgrana contará con cuatro debutantes en el baloncesto europeo (Martin, Evboumwan, Umude y Minaya) y otros dos jugadores sin experiencia en la Euroliga (Gibson y Nkamhoua), a los que podría añadirse el uruguayo Ubal, que solo sumó 2:38 minutos en su debut en 2021.

Así pues, la incertidumbre marca el presente de un Barça al que el inicio del curso le llega demasiado pronto. Aún verde en el plano colectivo, venció en el primer amistoso estival al MoraBanc Andorra (88-84), y ganó la Lliga Catalana con sendas victorias ante el propio Andorra (88-84), el Kids&Us Manresa (77-90) y el Ilerna Lleida (96-87).

También superó al Valencia Basket (86-87) en la semifinal de la Supercopa Endesa, pero claudicó en la final frente al Joventut (101-87), pese al buen papel de Punter (20 puntos) y Parra (24).

El cuadro azulgrana no pudo contar con los interiores Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, que volverán a causar baja por lesión.

Con todo, el Barça no es el único equipo que se ha renovado este verano. También el Anadolu Efes ha cerrado una etapa con la salida de su emblema, el base Shane Larkin, y otras piezas importantes como Rodrigue Beaubois, Nick Weiler-Babb, Vincent Poirier y Roland Smits.

Más allá de James, Laso ha reclutado al internacional español Santi Yusta, debutante en la Euroliga, al ala-pívot Dario Saric, de vuelta a Europa tras diez años en la NBA, al base Matthew Strazel, ex del Mónaco, al pívot Bruno Fernando, exjugador del Real Madrid, al alero Colin Malcolm, procedente del Hapoel Tel Aviv, y al base Fatts Russell, que el curso pasado promedió 19,8 puntos con el Cluj-Napoca rumano en la Eurocopa.

Asimismo, continúan jugadores importantes de la pasada temporada, como los exteriores Jordan Loyd, PJ Dozier y Isaia Cordinier, y el interior Ercan Osmani. Una receta con la que el cuadro turco, flamante campeón de la Supercopa de la VTB ante el Lokomotiv Kuban ruso (82-88), confía en mejorar la penúltima posición del curso pasado, marcado por las lesiones.