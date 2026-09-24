Los Lakers aseguran que la salida de LeBron James fue "amistosa"

"Estoy muy agradecido por la relación que tuvimos, que se prolongó hasta este verano, cuando se tomó la decisión de que jugara en otro equipo. Se hizo de manera amistosa, profesional y elegante", aseguró Pelinka en una rueda de prensa.

Tras ocho temporadas en Los Ángeles, donde ganó el anillo en 2020, James, de 41 años, firmó este verano para las dos próximas campañas con los Philadelphia 76ers.

"Estamos agradecidos por la era de LeBron. Las comunicaciones con él durante este verano se llevaron a cabo de forma diplomática, profesional y honesta", añadió Pelinka.

"Vimos todo esto con gratitud, porque ha sido una época increíble para nosotros aquí", insistió el directivo.

James anunció el 24 de julio su decisión de fichar por los 76ers después de reconocer que, al final de la temporada pasada, llegó a pensar que se iba a retirar.

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por mi familia. ¿Por qué sigo jugando a estas alturas? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir y tener la oportunidad de volver a sentir lo que es ganar", afirmó entonces James.