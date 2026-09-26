Cedi Osman se venga del Panathinaikos y mete al Paok en la final de la Supercopa

El alero otomano anotó sobre la bocina un triple y apartó de la final de la Supercopa a su exequipo, el Panathinaikos, del que salió este verano.

El Paok dominó la mayor parte del duelo, pero en el último minuto vio cómo se le escapaba el partido con Sylvain Francisco imparable, que remontó y dejó a los suyos por delante a falta de 18 segundos.

Tras un tiempo muerto de Andrea Trinchieri, los de Salónica, con posesión para ganar, se llevaron una espectacular victoria después del triple de Osman y jugarán este domingo la final ante el Olympiacos.

Antes, el base dominicano Jean Montero fue uno de los grandes protagonistas del duelo en la otra semifinal, al firmar 19 puntos y 20 de valoración en la victoria del Olympiacos sobre el AEK Atenas (93-80).

Montero, uno de los grandes fichajes del verano, firmó un gran encuentro con la camiseta del club de El Pireo, que se repuso a la derrota en la Supercopa de la Euroliga de la pasada semana ante el Real Madrid.

El dominicano se fue este sábado hasta los 19 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes para 20 de valoración en solo 20 minutos de juego.

Sus guarismos solo fueron mejorados por su compañero de equipo Donta Hall, autor de 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración.