Cerro Porteño
26 de septiembre de 2026 a la - 23:17

Gustavo Costas sobre el nivel de Agustín Almendra: “Con nosotros había andado muy bien en Racing”

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años) dando indicaciones en el duelo ante Sportivo Trinidense, disputado en Itauguá.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años) dando indicaciones en el duelo ante Sportivo Trinidense, disputado en Itauguá.

El traspié de Cerro Porteño ante Sportivo Trinidense dejó secuelas y abrió el debate sobre el rendimiento individual de algunos futbolistas. En medio de los cuestionamientos de la afición hacia el mediocampista argentino Agustín Almendra —señalado por mostrarse falto de ritmo y precisión en un partido de máxima exigencia—, el entrenador Gustavo Costas dio la cara en conferencia de prensa y explicó el trasfondo de su inclusión.

Por Arnaldo Benítez
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Consultado específicamente sobre el bajo nivel expuesto por Almendra en el campo, el estratega apuntó a su pasado exitoso juntos y a la necesidad imperiosa de empezar a darle rodaje ante una plaga de lesiones: “Lo de Almendra, también la posibilidad: lo trajeron acá y, bueno, con nosotros había andado muy bien en Racing de Avellaneda, anduvo muy bien, en la Copa Sudamericana también que es un juego que se juega 60-70 minutos, pero después en lo futbolístico anduvo muy bien. Lo que pasa es que también tenemos que recuperar a muchos jugadores que están muy bajos, pero, bueno, es algo que capaz a veces, cuando no se dan los resultados, uno se va caliente, por eso”.

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En la misma línea, el entrenador azulgrana profundizó en los riesgos asumidos al echar mano a futbolistas que venían inactivos o recuperándose de largos periodos fuera de las canchas: “Pero, bueno, esto sabíamos que iba a pasar, pero podía pasar en cualquier momento, porque cuando pusimos a Almendra que no venía jugando, también a Gastón Giménez que no venía jugando, también estaba lesionado Fabricio Domínguez Huertas y también Juan Manuel Iturbe estuvo lesionado y, bueno, también Blas Riveros. Pero, bueno, la posibilidad: teníamos 11 lesionados y seguro que no van a andar bien en los primeros partidos que juegan, pero los tenemos que ir poniendo”.