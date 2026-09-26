Gustavo Costas sobre el nivel de Agustín Almendra: “Con nosotros había andado muy bien en Racing”

Consultado específicamente sobre el bajo nivel expuesto por Almendra en el campo, el estratega apuntó a su pasado exitoso juntos y a la necesidad imperiosa de empezar a darle rodaje ante una plaga de lesiones: “Lo de Almendra, también la posibilidad: lo trajeron acá y, bueno, con nosotros había andado muy bien en Racing de Avellaneda, anduvo muy bien, en la Copa Sudamericana también que es un juego que se juega 60-70 minutos, pero después en lo futbolístico anduvo muy bien. Lo que pasa es que también tenemos que recuperar a muchos jugadores que están muy bajos, pero, bueno, es algo que capaz a veces, cuando no se dan los resultados, uno se va caliente, por eso”.

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En la misma línea, el entrenador azulgrana profundizó en los riesgos asumidos al echar mano a futbolistas que venían inactivos o recuperándose de largos periodos fuera de las canchas: “Pero, bueno, esto sabíamos que iba a pasar, pero podía pasar en cualquier momento, porque cuando pusimos a Almendra que no venía jugando, también a Gastón Giménez que no venía jugando, también estaba lesionado Fabricio Domínguez Huertas y también Juan Manuel Iturbe estuvo lesionado y, bueno, también Blas Riveros. Pero, bueno, la posibilidad: teníamos 11 lesionados y seguro que no van a andar bien en los primeros partidos que juegan, pero los tenemos que ir poniendo”.