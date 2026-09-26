El Rytas lituano y el G-League United jugarán la final de la Copa Intercontinental

El campeón europeo sufrió pero acabó con las aspiraciones del Boca Juniors argentino, ganador de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas 2025/2026, en las semifinales, al que derrotó por un marcador final de 77-70, impulsado gracias a un último cuarto que terminó con un tanteo de 27-12 para lo lituanos, en el National Indoor Stadium de Pekín.

En la otra semifinal, el G-League United derrotó al RSSB Tigers ruandés, ganador de la Basketball Africa League 2026, por un holgado 95-114, con un partidazo del escolta dominicano Lester Quiñones, autor de 29 puntos, que sonó como posible refuerzo del Real Madrid este verano.

Así, el Rytas y el G-League United jugarán este domingo la final del torneo, que el año pasado levantó el Unicaja de Málaga, precisamente tras ganar al combinado de la liga de desarrollo estadounidense.

Por su parte, el Boca Juniors y el RSSB Tigers pelearán por el bronce en la final de consolación.