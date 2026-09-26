Cerro Porteño visita a Trinidense en Itauguá con la chance de acechar la cima

Trinidense: a levantar cabeza y repetir la dosis ante su verdugo favorito

El “Triqui” llega a este compromiso buscando reencontrarse con la estabilidad. Los dirigidos por José Gabriel Arrúa atraviesan un bache de irregularidad, con dos triunfos y tres caídas en sus últimos cinco partidos. Lo más reciente fue el tropiezo agónico ante Guaraní que se condicionó tempranero por la expulsión de Luis Carlos Abreu.

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Para colmo de males, el futbolista cedido a préstamo por Olimpia y uno de los goleadores del certamen, se perderá este y el siguiente choque por suspensión. Sin embargo, en campamento auriazul hay un aliciente motivacional importante: ya le ganaron dos de los tres duelos del año al Ciclón, demostrando que saben cómo jugarle a los grandes.

Cerro Porteño: el efecto Costas busca seguir escalando en la tabla

Del otro lado, la consigna azulgrana es una sola: ganar o ganar. Desde la llegada de Gustavo Costas para asumir la dirección técnica, el “Ciclón” dejó atrás la turbulencia del inicio y camina con paso firme, acumulando tres triunfos y dos empates que lo mantienen invicto bajo su mando.

Un triunfo en territorio itaugüeño dejará a los azulgranas a tiro de piedra (a solo tres puntos) del líder único líder de la clasificación, Libertad, que el próximo lunes, en una parada difícil, tendrá que enfrentar su más inmediato perseguidor Olimpia.