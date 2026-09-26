Vecinos de Fernando de la Mora exigen retirar autos chocados que ocupan calles del barrio Centro

Los vecinos del barrio Centro de Fernando de la Mora volvieron a reclamar el retiro de vehículos chocados que permanecen estacionados sobre la vía pública, situación que, según denuncian, se ha convertido en un problema de larga data que afecta la seguridad y la calidad de vida de los pobladores.

El sector afectado corresponde a inmediaciones de la Comisaría Segunda Central Metropolitana.

La principal preocupación radica en que los automóviles siniestrados son utilizados como refugio por personas con problemas de adicción, además de convertirse en depósitos de basura, focos de alimañas e incluso baños improvisados.

“Estamos hartos ya de pasar por esto”, expresó Virina Martínez, vecina de la zona, quien señaló que recientemente los pobladores comenzaron a organizarse para exigir una solución más efectiva a las autoridades.

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Tres incendios encendieron la alarma en el vecindario

De acuerdo con Martínez, la situación alcanzó un punto crítico luego de que se registraran tres incendios de vehículos en los últimos meses.

La vecina aseguró que, según los antecedentes manejados por los pobladores, los siniestros habrían sido provocados por personas adictas que frecuentan los automóviles abandonados.

“Es un peligro constante”, lamentó.

Los residentes sostienen que el temor no solo pasa por los daños materiales, sino también por el riesgo de que las llamas se propaguen a viviendas cercanas o afecten a transeúntes.

Vehículos ocupan casi toda la calzada

Otro de los reclamos apunta a las dificultades para circular por la zona. Según los vecinos, los vehículos chocados ocupan ambos lados de la calle y reducen considerablemente el espacio disponible para el tránsito.

Prácticamente, solo queda un carril para circular, señalaron los pobladores, quienes afirman que esta situación genera inconvenientes tanto para automovilistas como para peatones.

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Municipalidad y Policía retiraron algunos rodados

Martínez reconoció que en los últimos días se registraron avances tras gestiones realizadas por los vecinos.

Según explicó, la Policía Nacional y la Municipalidad de Fernando de la Mora lograron despejar al menos cinco vehículos de la vía pública. Sin embargo, denunció que, tras nuevos accidentes, otros automóviles vuelven a ser depositados en el mismo lugar.

Vecinos recurrirán a la Fiscalía

Ante la persistencia del problema, los pobladores anunciaron que presentarán sus reclamos ante la Fiscalía, institución que tiene competencia sobre la disposición de vehículos involucrados en procedimientos y accidentes.

Los vecinos sostienen que la orden de resguardo de estos rodados debe cumplirse dentro de dependencias policiales y no en una calle pública.

“La orden es de resguardo en la comisaría y esto es una calle pública”, afirmó Martínez.

Asimismo, indicaron que existiría una disposición municipal que prohíbe utilizar la vía pública para almacenar vehículos incautados o involucrados en procedimientos, aunque, según denuncian, dicha normativa no estaría siendo respetada.