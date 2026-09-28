El Barça se reencuentra con Xavi Pascual en Dubái

Será un duelo de reencuentros. El ya mencionado de Pascual con el club de su vida, que abandonó al término de la pasada temporada cuando todavía le quedaban dos años más de contrato; y el de Aleksander Sekulic con el equipo emiratí, al que entrenó en el último tramo del curso pasado y con el que conquistó el título de la Liga del Adriático.

Un cambio bidireccional en los banquillos de ambas entidades que hace apenas medio año parecía improbable, cuando Pascual trabajaba codo con codo con la dirección deportiva del club catalán para remodelar un proyecto del que finalmente se bajó para aceptar la suculenta oferta económica y deportiva del Dubai Basketball.

No fue la única pieza del Barça 2026-27 que aceptó la propuesta emiratí, pues el ala-pívot Toko Shengelia, uno de los jugadores clave del equipo azulgrana, también compró el pasaje para cambiar Barcelona por Dubái.

Además, Pascual ha incorporado jugadores con experiencia en la Euroliga como los estadounidenses Davion Mintz y Jaron Blossomgame, el francés Elie Okobo o el guineano Mamadi Diakité, procedente del Baskonia. La guinda del proyecto es el veterano Thomas Walkup, pieza clave en el Olympiacos griego.

Aunque en la primera jornada de la Euroliga, en la que el Dubai venció al Real Madrid de Pedro Martínez (78-77), brilló Dwayne Bacon, uno de los jugadores que Pascual heredó del equipo que se estrenó en la Euroliga la temporada pasada.

El alero estadounidense anotó 24 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 4 asistencias en el encuentro con el que el conjunto de Emiratos Árabes Unidos se vengó de la derrota en la semifinal de la Supercopa europea que ganó, precisamente, el equipo blanco.

La amplitud de plantilla con la que cuenta Pascual, que le permite no acusar la baja de un anotador como Dzanan Musa, contrasta con los problemas que está sufriendo el Barça en la pintura por las lesiones de los interiores Josh Nebo, Yan Makoundou y Tosan Evbuomwan .

Pese a estas destacadas ausencias, el equipo catalán se ha levantado de la derrota en la final de la Supercopa Endesa ante el Joventut con dos victorias convincentes ante el Efes y el Leyma Coruña.

En ambos duelos, sobresalió Olek Balcerowski, el único pívot puro con el que cuenta Sekulic. El jugador polaco fue clave para asegurar el triunfo azulgrana en el último cuarto del partido contra el equipo turco, mientras que ante el conjunto gallego igualó su récord personal de anotación (21) y firmó su mejor valoración (30).

Si bien en sendas victorias al equipo de Sekulic le faltó algo de constancia defensiva, dejó entrever algunas de las señas de identidad que pretende mostrar: un baloncesto físico con ataques rápidos.

En este contexto, el base Justin Robinson ha demostrado personalidad en los momentos clave, los escoltas Darío Brizuela y Kevin Punter han brillado en la parcela ofensiva y Joel Parra se ha erigido en el líder de Sekulic en la pista, a la espera de que otros nombres como Tyrese Martin y Olivier Nkamhoua vayan acoplándose a la Euroliga.

El duelo contra el Dubai Basketball será el primero de los tres desplazamientos que el equipo azulgrana realizará esta semana, en la que el viernes se medirá al Besiktas turco y el domingo al UCAM Murcia. En total, la expedición azulgrana recorrerá 11.000 kilómetros repartidos en 16 horas de vuelo.