Liderazgo en juego en el clásico blanco y negro

El estadio La Huerta, ubicado en el capitalino barrio Las Mercedes, albergará el clásico blanco y negro entre el local Libertad y Olimpia, en duelo de la decimosegunda fecha del torneo Clausura 2026, fijado para las 19:15.

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Con 23 puntos, con una campaña que comprende 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, el Guma se encuentra al frente de la clasificación. Necesita un buen resultado para continuar en lo más alto ante un rival que no tuvo un buen arranque de certamen, pero que se encuentra en alza.

El Decano cuenta con 22 unidades, con una marca de 7 triunfos, 1 igualdad y 3 caídas. De ganar, desplazará a su rival de la punta, por lo que el enfrentamiento es de gran importancia para ambos clubes, acostumbrados a brindar grandes batallas.

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, no podrá contar con el arquero Gastón Olveira, quien se encuentra al servicio de la selección paraguaya. Su reemplazante será el uruguayo Sebastián Lentinelly.

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El Guma, dirigido por Nelson Haedo Valdez, tiene las bajas de Alan Benítez, quien se encuentra con la Albirroja en Estados Unidos, y Agustín Manzur, convocado a la selección de Palestina. Además, el estelar atacante Lorenzo Melgarejo se encuentra con una lesión muscular.

En los enfrentamientos de la temporada, Olimpia ganó por 1-0 en la primera rueda del Apertura. En la segunda se impuso Libertad por 3-2 y volvió a salir airoso en el Clausura, esta vez por 1-0.