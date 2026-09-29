Michael Jordan: "Si vas a apostar, apuestas por mí, no contra mí"

El famoso exbaloncestista participó este martes en la ponencia de apertura de la Sports Betting Community (SBC) Summit, una gigantesca feria tecnológica de todo el juego online que se celebra esta semana en Lisboa.

Jordan apareció junto al CEO y fundador de Sportradar, Carsten Koerl, y el CEO y cofundador de DraftKings, Jason Robins, quienes analizaron las nuevas tendencias en las inversiones y apuestas en el sector deportivo.

En opinión de 'Air Jordan', los apostadores buscan centrarse en las debilidades de los jugadores para ver en qué apostar, algo que no cree que pueda aplicarse en su caso.

"No soy un buen ejemplo para vosotros. Soy el peor contra el que apostar. Si vas a apostar, apuestas por mí, no contra mí", sentenció.

Y cuando le toca decidir, Jordan plantea que su criterio de inversión es analizar cuán conectado se siente con el proyecto, a sabiendas de que los consumidores también lo verán.

"Siempre he mirado que aquello en lo que me implique sea algo muy auténtico en relación con quien soy; creo que el consumidor siempre conecta con quien está implicado", afirmó.

Ese fue el criterio que le guió al decidirse por la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), la categoría automovilística más popular e importante de los Estados Unidos y una de las competencias de motor más seguidas del mundo. En opinión de Jordan, la NASCAR estaban "infravalorada", pero podía "florecer".

"Resonó conmigo y pensé que podíamos conectar", rememoró.

La idea que rondaba en su cabeza era: "cómo podemos hacer que esto sea relevante, es un gran contenido, y a todo el mundo le gusta conducir rápido", bromeó el exbaloncestista, quien actualmente es copropietario del equipo 23XI Racing.

Y respecto a cómo ve las apuestas deportivas ahora que ya no es un deportista en activo, sino un inversor, Jordan comentó: "Como jugador nunca me centré en las estadísticas y en qué se apostaba. Me fijaba en quien había ganado el partido".

"Fuera de eso -siguió diciendo-, una vez lo empecé a mirar desde el punto de vista económico" porque "como dueño empiezas a entender el negocio que rodea el deporte", explicó.

Cuestionado por cómo son los aficionados del deporte actualmente y qué esperan de los partidos, Michael Jordan planteó que, al tener una mejor comprensión de los resultados, deciden apostar para sentirse más cercanos a sus equipos.

"Los fans ahora comprenden mejor y están más centrados en el resultado; quieren implicarse en el resultado y a medida que están más implicados y con la competitividad de ver el juego, deciden apostar", argumentó.

Reconoció además que su punto de vista sobre el deporte era completamente diferente cuando ejercía como atleta, porque entonces su objetivo era ganar.

Si prosiguiera todavía con su carrera deportiva, seguiría centrándose en el resultado y en ganar. Y ello, pese a que ahora hay mucha más información sobre los deportistas, lo que permite a los fanáticos perfeccionar sus apuestas.

"Me gustaría pensar que todavía me enfocaría en mi oponente. (...) No me habría preocupado nunca en quién está apostando en los (Chicago) Bulls o no", consideró.

A juicio de Jordan, más allá de lograr resultados en el campo, los deportistas ahora tienen la dificultad añadida de tener que construir su marca y preocuparse de los contratos.

Durante la Sports Betting Community Summit que se celebra hoy y mañana en Lisboa, se espera también la presencia de figuras como el histórico exportero argentino Sergio Goycochea -ganador de una Copa Libertadores y una Intercontinental con River Plate y dos Copas América con la Albiceleste- y Leandro Petersen, exdirector comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como decenas de representantes de empresas del sector.