El Real Madrid desea salir de la mala racha fuera de casa ante el Hapoel

Los blancos se fueron hasta las 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera parte, y registraron un 34,6 por ciento desde la línea de triple (9/26) para consumar la segunda derrota de la temporada, dejando su casillero en 0-2, sin ninguna sola victoria todavía.

Los de Pedro Martínez parecen estar cayendo en los mismos malos vicios de la pasada temporada, que terminó con un récord de 6-13 fuera de casa, siendo el peor equipo visitante del top10.

Ahora, el tercer partido de la competición llega ante el siempre peligroso Hapoel, que el año pasado fue el rival 'merengue' en las eliminatorias previas a la Final a Cuatro, que acabaron con 3-1 para el conjunto español.

Debido a la situación en Israel, tanto el Hapoel como el Maccabi continuarán jugando en emplazamientos diferentes a sus pabellones habituales. Esta temporada, los de Dimitris Itoudis ejercerán de local en el Arena Sofía de Bulgaria.

Martínez ya hizo debutar en Estambul a Nick Smith Jr., el cual está llamado a ser uno más de la rotación habitual.

Los descartes del último partido fueron Sergio Llull, Max Shulga, Gabriele Procida y Olivier Sarr, por lo que podrían regresar a la lista del técnico barcelonés.

Por su parte, el Hapoel llega lanzado tras ganar sus dos primeros compromisos en la competición ante el Bayern, en casa, y ante el Estrella Roja, fuera, respectivamente.

Pese a contar con bajas de larga duración como las de Tyler Ennis, por lesión, o la de Tamir Blatt, por decisión técnica, Itoudis contará con el núcleo duro de su plantilla.

Dos hombres destacan por encima del resto al inicio de la campaña, el alero Elijah Bryant, con un promedio de 22 de valoración, y el pívot Dan Oturu, 20,5.