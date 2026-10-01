102-98. El Hapoel rubrica el peor inicio en la Euroliga del Real Madrid

El Real Madrid de las dos caras. Una primera mitad en la que encajó 63 puntos y perdió por 20 de diferencia, contrastó con un tercer cuarto en el que restableció la igualada con una impresionante renta de 12-32, impulsada por Théo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot (cuatro triples).

Sin embargo, los de Pedro Martínez no trasladaron esas sensaciones al último acto y murieron en la orilla.

Con solo dos canastas en juego en los primeros cinco minutos, los blancos sufrieron para contener la actividad de Zach LeDay -13 puntos y 16 de valoración en el primer cuarto-, que castigó a Pradilla en el poste y desde el triple, 13-7 (min.5).

Más allá de las malas sensaciones ofensivas, el equipo español descuidó también el trabajo atrás y regaló situaciones cómodas y tiros libres a los locales. Okeke maquilló el resultado, pero el Real Madrid encajó 29 puntos (5/9 desde el perímetro) en los primeros diez minutos, 29-20.

La cuarta personal del brasileño Bruno Caboclo, que clavó cuatro triples de cuatro intentos para desactivar la influencia defensiva de Tavares, dio algo de respiro al equipo español, pero un renacido Vasilije Micic guiaba a un Hapoel a placer, 45-29 (min.13).

El Real Madrid se diluyó por completo por su falta de consistencia atrás y su poca actividad reboteadora y encajó la friolera de 63 puntos al descanso (63-43).

El Hapoel se fue a los vestuarios con 13/19 (68,4%) en tiros de dos y 9/14 (64,3%) en triples, con un acumulado de 76 de valoración. Todos los jugadores empleados por Dimitris Itoudis registraron positivo en el más/menos, mientras que en el Real Madrid (40 de valoración), los 12 empleados por Martínez se quedaron en negativo.

Maledon, Smith Jr, Luwawu-Cabarrot (cuatro triples) y Tavares impulsaron un impresionante parcial de 0-19 para que el equipo jugase un nuevo partido y empezase a cocinar la remontada, 67-64 (min.25).

La agresividad atrás, las sensaciones y el juego arrasaron al Hapoel, que consiguió dejar las tablas al final del tercer cuarto, 75-75, ante un espectacular Real Madrid, que incluso llegó a ganar por uno (74-75), tras un parcial de 12-32.

En el último periodo, el conjunto español perdió algo de eficacia exterior y acusó la prolongada ausencia en pista de Maledon y Luwawu-Cabarrot.

Solo tres puntos en cinco minutos -una canasta en juego- del Real Madrid motivaron a un Hapoel que recuperó ventaja con un Bryant en modo 'MVP', 87-78 (min.35).

Los blancos regresaron a la mala dinámica con desacierto y varias faltas en ataque, pero creyeron hasta el final gracias al dúo francés.

Al final, los errores dejaron inútil el intento de remontada y confirmaron la tercera derrota de un Real Madrid que no conoce la victoria este curso en la competición europea y que registra su peor balance histórico en la Euroliga.

102 - Hapoel Tel Aviv (29+34+12+27): Micic (22), Satoransky (9), Bryant (22), LeDay (15) y Caboclo (15) -cinco inicial-, Blakeney (12), Carrington (-), Wainright (-), Odiase (-) y Oturu (7)

98 - Real Madrid (20+23+32+23): Campazzo (3), Maledon (26), Luwawu-Cabarrot (21), Jantunen (7) y Tavares (14) -cinco inicial-, Smith Jr (12), Pradilla (-), Abalde (2), Okeke (8), Deck (1), Feliz (2) y Jones (2).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Saso Petek (SLO), Guido Giovannetti (ITA). Señalaron falta técnica de tipo 1 a Facundo Campazzo (min.16), del Real Madrid, y técnica al banquillo del Hapoel (mon-28). Eliminaron por faltas a Bruno Caboclo (min.35), del Hapoel, y a Timothé Luwawu-Cabarrot (min.40), del Real Madrid.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Arena Sofía de Bulgaria.