El Barça, a estrenar su casillero como visitante

El nuevo Barça, todavía en construcción, necesita estabilidad en su juego para no caer como lo hizo en Dubái en el primer partido de esta semana.

Lo hizo por sólo siete puntos ante el todopoderoso equipo de Xavi Pascual (94-87), pero después de naufragar en un segundo cuarto en el que perdió todas sus opciones y después tuvo que remar a contracorriente.

Además las bajas en la posición de cinco están suponiendo un gran contratiempo para los azulgrana, que sólo cuentan con un hombre grande, Olek Balcerowski, lo que lastra enormemente las opciones del equipo.

No cuenta con Josh Nebo y Yoan Makoundou, ambos lesionados; tampoco con uno de los jugadores llamados a ser determinantes, el exterior Tossan Evbuomwan, también con problemas físicos.

Por todo ello, el Barça se sigue encomendado al acierto de su capitán, Kevin Punter, el mejor jugador en estos dos partidos en valoración, después de la enorme aportación de Balcerowski en el estreno ante el Anadolu EFES.

Los de Sekulic son un equipo dinámico, que juega a muchas posesiones, al ritmo de los bases Justin Robinson y Umoja Robinson, pero encuentra a faltar los puntos de Tyrese Martin, llamado a ser un líder en este aspecto.

Enfrente tendrán a un Besiktas que tiene el mismo balance que el Barça (1-1). Los turcos perdieron en casa en su estreno ante el Valencia (94-96) y ganaron claramente en su primer partido como visitantes ante el Maccabi Tel Aviv (93-109).

Su jugador más destacado es Devon Dotson, en puntos y valoración; y se sostiene con el talento de Scottie Wilbekin, un trotamundos que lleva doce años en Europa adonde llegó procedente de la NCAA.

En este tiempo ha jugado en el Darussafaka, Maccabi Tel Aviv y Fenerbahce, antes de firmar este pasado verano por el Besiktas. Junto a él, Anthony Brown, Eugene Omoruyi y Conor Morgan son sus jugadores más destacados en el equipo de Dusan Alimpijevic.