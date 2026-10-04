118-78. El Baskonia arrolla al Girona

El equipo catalán miró a los ojos al vitoriano durante 15 minutos. A partir de ahí, el tren baskonista arrolló al gironí con parciales amplios para romper el duelo con antelación.

Hasta siete jugadores locales pasaron la decena de créditos de valoración y el acierto de Chris Duarte rompió el partido definitivamente.

Los destellos de Jassel Pérez y Mac McClung no fueron suficientes para aguantar al equipo visitante.

Los dos equipos no tuvieron problemas para anotar en los primeros compases de un duelo con demasiadas concesiones.

Los errores llegaron cuando ambas defensas subieron la intensidad y la agresividad, aunque la entrada a pista de Mac McClung ofreció más opciones ofensivas a un Girona muy duro en labores defensivas, para llevarse el primer asalto, 20-26.

Paolo Galbiati no encontraba la inspiración ofensiva en sus jugadores, mientras que los visitantes sumaban con facilidad en el aro local con la anotación de David N’Guessan.

El acierto exterior y la velocidad cambiaron las sensaciones del Baskonia, que endosó un 18-3 con cuatro triples, dos de Chris Duarte y dos de Márcio Santos, para darle la vuelta al partido y encarrilar la segunda parte con un 54-42.

Chris Duarte continuó acertado tras el paso por vestuarios y el Baskonia pudo abrir más brecha a pesar de los despistes en el balance defensivo.

La actitud defensiva de los baskonistas mejoró y les dio la velocidad que necesitaban para romper el partido definitivamente antes del último periodo, 86-61.

Los locales no levantaron el pie del acelerador y abrieron hueco por encima de los 30 puntos para confirmar la mejoría sustancial tras un arranque liguero con dudas.

El 118-78 final plasmó la superioridad del Baskonia, que logró su segundo triunfo en dos jornadas, mientras que los de Moncho Fernández cosecharon su primera derrota del curso.

118 - Kosner Baskonia (20+34+32+32): Simmons (9), Spagnolo (11), Lawson (9), Sedekerskis (11) y Faried (11) -cinco inicial-, Frisch (4), Kurucs (13), Stewart (3), Baugh (6), Duarte (19), Joksimovic (11) y Santos (11).

78 - Bàsquet Girona (26+16+19+17): Whittaker (8), Pérez (15), N'Guessan (10), Martínez (2) y Geben (10) -cinco inicial-, McClung (12), Brunot (-), Kunc (-), Pluta (4), Busquets (11), Maric (6) y Stenionis (-).

Árbitros: Óscar Perea, Andrés Fernández y Carlos Merino. Señalaron falta flagrante a Busquets (min. 14) y falta disruptiva a McClung (min.20) y a Martínez (min. 32). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa ACB disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.073 espectadores.