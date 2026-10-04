Estos son los seis departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el sistema de tormentas continúa desplazándose de manera activa sobre su zona de cobertura.

El boletín detalla que el núcleo de tormentas mantiene un elevado potencial de severidad, por lo que se prevé el desarrollo de lluvias copiosas en cortos periodos, acompañadas por una frecuente descarga eléctrica.

Asimismo, no se descartan ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes que podrían generar inconvenientes en la vía pública, junto con la probabilidad de caída puntual de granizos. Por esta razón, se insta a la población de las zonas afectadas a tomar las precauciones correspondientes mientras persista la inestabilidad atmosférica.

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Zonas de cobertura y departamentos en alerta

La alerta emitida abarca principalmente el norte de la Región Oriental y el este de la Región Occidental (Chaco). Un total de seis departamentos se encuentran bajo el radio de impacto directo de este fenómeno meteorológico.

Concepción

San Pedro

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes (sectores sur y este)

Alto Paraguay (sector sureste)

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