Meteorología actualiza aviso por tormentas y granizos durante este domingo

Para hoy, día en el que se desarrollan las elecciones municipales, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional y es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al norte de la Región Oriental y noreste del Chaco.

Los departamentos afectados

Actualmente son cinco los departamentos afectados:

centro y sur de Concepción norte de San Pedro Amambay extremo noroeste de Canindeyú Alto Paraguay

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