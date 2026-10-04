Meteorología actualiza aviso por tormentas y granizos durante este domingo

Para hoy, día en el que se desarrollan las elecciones municipales, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional y es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al norte de la Región Oriental y noreste del Chaco.
Los departamentos afectados
Actualmente son cinco los departamentos afectados:
- centro y sur de Concepción
- norte de San Pedro
- Amambay
- extremo noroeste de Canindeyú
- Alto Paraguay
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