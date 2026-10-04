Clima
04 de octubre de 2026 a la - 15:14

Meteorología actualiza aviso por tormentas y granizos durante este domingo

Mano sosteniendo granizo grande, con otros trozos en un recipiente metálico en un entorno de cocina.
Imagen ilustrativa: granizos de gran tamaño cayeron ayer sobre la capital, Asunción, y otras ciudades del país. Gentileza

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo que se registrarían hoy, incluyendo granizos. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Para hoy, día en el que se desarrollan las elecciones municipales, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional y es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al norte de la Región Oriental y noreste del Chaco.

Captura satelital del cielo sobre Paraguay, con nubes en tonos azul y verde indicando actividad tormentosa.
Celdas de tormentas observadas sobre Paraguay.

Los departamentos afectados

Actualmente son cinco los departamentos afectados:

  1. centro y sur de Concepción
  2. norte de San Pedro
  3. Amambay
  4. extremo noroeste de Canindeyú
  5. Alto Paraguay

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