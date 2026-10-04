Video: Cartes votó y dobló la papeleta al revés

El expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, acudió esta mañana a ejercer su derecho al voto en el marco de las elecciones municipales en el Colegio Goethe de Asunción.

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El titular de la Junta de Gobierno estuvo habilitado para sufragar en la mesa número 3, con el número de orden 14 en el padrón electoral. Pero un hecho particular se produjo al momento en que Cartes salió del cuarto oscuro para depositar su boleta. Al momento de doblar la papeleta de votación, la plegó hacia afuera, dejando su elección visible.

🔴 HORACIO CARTES LLEGA A VOTAR



🗳️ El líder del movimiento Honor Colorado participa de la jornada electoral.



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Ante esta situación, el senador Antonio Barrios, quien integraba la comitiva que acompañó al exmandatario, intentó aproximarse para indicarle cómo doblar el documento. Sin embargo, los miembros de la mesa de votación lo frenaron de inmediato y le marcaron distancia, recordando que el auxilio a los electores o voto asistido está restringido exclusivamente por ley para personas con discapacidad o necesidades específicas.

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“Que el que no es colorado vote por el Partido Colorado”

Tras concretar el depósito de su voto en las urnas, el titular de la ANR brindó breves declaraciones a los medios presentes. Consultado sobre la jornada cívica, aprovechó para instar a la participación masiva en las urnas.

🔴 CARTES: “Y EL QUE NO ES COLORADO, QUE VOTE POR EL PARTIDO COLORADO”



🗳️ El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, llegó a votar en las elecciones municipales.



🗣️ “A todos los colorados. Y el que no es colorado, que vote por el Partido Colorado también”, respondió Cartes al… pic.twitter.com/zpsA4l62Vc — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 4, 2026

“Es un momento que nos pertenece, poder elegir. Dios permita que haya una masiva participación, porque este es el momento de elegir”, expresó.

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Al ser requerido sobre cuál es su mensaje para la dirigencia y los simpatizantes del partido de gobierno, Cartes respondió de forma escueta que “la invitación es para todos los colorados. Y el que no es colorado, que vote por el Partido Colorado también”, concluyó.