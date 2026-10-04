Granizos del tamaño de un puño: Meteorología explica el temporal y el vínculo con el halo solar

El severo fenómeno meteorológico registrado en la tarde y noche del sábado dejó cuantiosos daños materiales en Asunción y el área metropolitana. Eduardo Mingo, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), señaló que se combinaron factores estacionales propios del inicio de la primavera con condiciones extremas de temperatura y humedad en la atmósfera.

Uno de los aspectos más impactantes del temporal fue el volumen y diámetro del hielo caído, un evento poco habitual en los últimos años. “Solemos estar acostumbrados a ver la uña del meñique como diámetro (...) sin embargo, lo de ayer llegó a tener el diámetro de un puño de una persona normal. Eso equivale a unos cinco o siete centímetros fácilmente, si no es un poco más, diez o doce centímetros”, afirmó Mingo.

El meteorólogo explicó que estas precipitaciones sólidas responden a un patrón previo de calor extremo en la región: “Recordarán que llegamos a 44 grados en el Chaco para un 27 o 28 de septiembre. En Mariscal Estigarribia rompimos un récord de 74 años de temperatura máxima”. Este escenario, sumado al alto contenido de humedad, generó un ambiente favorable para la formación de nubes con severa carga de inestabilidad.

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El Niño, un “amplificador” de la inestabilidad

Respecto a la magnitud de las tormentas, Mingo remarcó que las turbulencias son normales a partir de finales de agosto con la migración hacia la primavera, pero que actualmente existe un factor agravante.

“No podemos dejar de quitar el amplificador de El Niño, que para nosotros significa más disponibilidad de humedad y de ese calor que venimos experimentando. Esa mezcla predispone a la atmósfera a que lo que tendría que haber sido normal se exacerbe de alguna manera”, precisó.

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Ante la consulta sobre si se trató de una “supercelda” o si hubo presencia de tornados como circuló en redes sociales, el experto llamó a la cautela hasta concluir las evaluaciones técnicas, aunque advirtió sobre el peligro latente.

“La suma de todos los miedos es la nube de tormenta (...) Por favor, cuando pongamos tormenta eléctrica, no esperen que se caiga el mundo, pero prepárense por si acaso. Esto va a seguir sucediendo en primavera y también en verano”. El indicador El Niño persistiría al menos hasta fines de marzo o inicios de abril, apuntó.

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Pronóstico para la jornada electoral

En el marco de las elecciones municipales que se desarrollan durante la jornada, el director de Meteorología indicó que la inestabilidad continuará en varias regiones del país.

“La lluvia no para totalmente, puede haber de manera dispersa en todo lo que es la ruta PY02 para el sur. Sin embargo, las tormentas todavía van a estar sobre Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná”, puntualizó.

Halo solar: ¿una señal?

Finalmente, sobre el vistoso halo solar registrado días atrás en el cielo paraguayo, Mingo confirmó que pudo haber funcionado como un aviso de la atmósfera. “Pudo haber sido una señal termodinámica”, concluyó, asociándolo al transporte de aire más caliente y húmedo proveniente de zonas tropicales que antecedió al violento temporal.

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