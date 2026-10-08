Valkyries, en su segundo año en la WNBA, tumba a Aces y acaricia las Finales

Valkyries, en su segundo año en la WNBA, tumba a Aces y acaricia las Finales

Chicago (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Valkyries, franquicia que debutó en la WNBA en 2025, triunfó por 83-81 este miércoles en casa contra Las Vegas Aces, vigente campeón, y tomó ventaja de 2-0 en las semifinales de los 'playoffs' para colocarse a una sola victoria de ir a las Finales.