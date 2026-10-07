Día Mundial de la Visión: la catarata, principal causa de ceguera entre los mayores de 50 en el país

Unas 27.362 personas mayores de 50 años viven con ceguera en Paraguay, lo que equivale al 2,1 % de ese grupo etario. El dato fue informado por la Fundación Visión, que lo toma de los resultados preliminares de la Encuesta Rápida de Ceguera Prevenible 2025, presentados este año por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La cifra se conoce a un día del Día Mundial de la Visión, que se conmemora mañana 8 de octubre.

La principal causa de ceguera es la catarata, seguida del glaucoma y la retinopatía diabética. La cifra corresponde solo a mayores de 50 años, por lo que no refleja la situación de otros grupos. Además, los resultados son preliminares y pueden ajustarse cuando se publique el informe final.

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Lo que se puede evitar

Desde la Fundación Visión remarcan que no toda pérdida de visión es irreversible. Algunos problemas pueden corregirse, varias enfermedades pueden tratarse y ciertos daños se pueden prevenir o limitar si se detectan a tiempo. Una consulta oportuna, sostienen, “puede hacer una gran diferencia”.

El desafío es que muchas afecciones no dan señales al principio. El glaucoma, por ejemplo, suele avanzar sin dolor y reduce de forma progresiva el campo visual. Sentir que se ve bien no siempre significa que los ojos estén sanos.

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Desde la infancia: señales que las familias no deben ignorar

Un niño que ve borroso puede no saber que ve mal, por lo que no conviene esperar a que se queje. Entrecerrar los ojos, acercarse demasiado a los textos, frotarse los ojos con frecuencia o tener dificultad para ver el pizarrón son señales que justifican una revisión.

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El control empieza desde el nacimiento, en las consultas pediátricas, donde el médico puede derivar al oftalmólogo. Familias y docentes también cumplen un rol: observar si el niño se sienta muy cerca del pizarrón o si pierde el renglón al leer ayuda a detectar el problema.

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Desde los 40 y con factores de riesgo

A partir de los 40 años se recomienda una evaluación oftalmológica completa una vez al año, incluso sin molestias. Según los resultados, el profesional indicará cada cuánto repetirla.

Quienes tienen diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedades oculares deben hablar con su médico sobre sus riesgos y controles. En diabetes, generalmente se requiere un examen con dilatación de pupilas al menos una vez al año, o con más frecuencia si el profesional lo indica. La encuesta preliminar también señala que las personas con diabetes presentan formas más graves de ceguera y discapacidad visual.

En el trabajo y en el día a día

Muchas lesiones oculares ocurren en tareas habituales que no parecen peligrosas, como la poda de arbustos, la metalurgia o la mecánica. Los anteojos comunes no reemplazan los elementos de seguridad. Quienes pasan horas frente a pantallas deben hacer pausas.

La Fundación Visión promueve estas prácticas para cuidar la vista:

Regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos un punto a unos 6 metros, para aliviar la fatiga visual.

Protección solar: elegir anteojos que bloqueen entre el 99 % y el 100 % de los rayos UVA y UVB. El color oscuro de los cristales no garantiza esa protección, por lo que hay que verificar que indiquen filtro UV.

Hábitos saludables: alimentación variada, actividad física y evitar el tabaco también inciden en la salud ocular.

Juego al aire libre en la infancia: con protección solar, puede ayudar a reducir el riesgo de miopía.

La entidad plantea que el cuidado de la vista no debe limitarse a una fecha del calendario y que depende de varios actores: familias que acompañan, escuelas que detectan dificultades, empleadores que protegen y servicios de salud que acercan la atención.