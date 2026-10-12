El Valencia busca su repóker inicial de triunfos en la vuelta de Montero con el Olympiacos

El de Montero será el primero de los grandes regresos que se vivirán esta temporada. También deben pasar por el pabellón valenciano Brancou Badio con Panathinaikos, Braxton Key con el Fenerbahce y Jaime Pradilla y el técnico Pedro Martínez con el Real Madrid. Sergio De Larrea, que recaló en los Mavericks de Dallas, es el único que no tiene que regresar de momento.

Idolatrado en las dos anteriores campañas por la afición del Valencia, Montero será el primero de todos ellos que se enfrente al veredicto del Roig Arena tras haber pagado su cláusula para abandonar el club.

El dominicano es ya uno de los referentes del equipo que, tras conquistar la pasada edición de la Euroliga, vuelve a dirigir Georgios Bartzokas, junto con el ala-pívot Sasha Vezenkov y el exterior estadounidense Tyler Dorsey. Además del dominicano, el otro fichaje notable del equipo heleno es Codi Miller-McIntyre, aunque ha perdido a Thomas Walkup.

El conjunto valenciano, pese a los muchos cambios no deseados vividos este verano, ha sido una de las sorpresas del inicio de la fase regular, como ya lo fue el pasado curso. De hecho, es el único invicto con el Panathinaikos. Por debajo, el Olympiacos tiene tres triunfos, los mismos que el Fenerbahce y el Partizan.

El equipo griego ha derrotado hasta ahora al Fenerbahce, al Zalgiris y al Kosner Baskonia y cayó en un final a 'cara o cruz' ante el Virtus Bolonia.

El equipo de Xavi Albert llega a esta cita tras haber caído el domingo en la pista del Barça en la tercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa, un choque en el que tuvo opciones hasta el final pero en el que fue en todo el tramo final a remolque de su rival, una situación en la que entró por sus errores en el tiro y de la que le costó salir.

En ese choque, como en el que jugó contra el Hapoel Tel Aviv el jueves en la Euroliga, el Valencia firmó una mejor entrada en el partido, uno de los aspectos que se había propuesto mejorar. También ha aumentado algo sus prestaciones en el control del rebote defensivo, pero está lejos de dominarlo como quiere para construir desde ahí su juego ofensivo.

Otro de los aspectos que el equipo quiere mejorar es la creación de situaciones para aumentar la efectividad en el tiro de Armori Brooks, cuya aportación tanto en porcentaje como en volumen es hasta ahora irregular.

Para este encuentro, Albert tendrá a sus disposición a los dieciséis jugadores que componen actualmente su plantilla por lo que deberá hacer cuatro descartes. En este arranque de campaña Lucas Marí, Yankuba Sima y Mo Gueye son los más descartados y contra el Barça descansó Gonzalo Corbalán, aunque Mario Saint-Supéry apenas disputó cuatro minutos. También el equipo heleno cuenta con toda su plantilla disponible.