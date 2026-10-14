Básquetbol
14 de octubre de 2026 - 13:25

Puerto Rico y Uruguay jugarán el 29 de noviembre en ventana clasificatoria al Mundial

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San Juan, 14 oct (EFE).- Las selecciones masculinas de baloncesto de Puerto Rico y Uruguay se enfrentarán este 29 de noviembre en la isla caribeña en la quinta ventana clasificatoria de las Américas para el Mundial 2027.

Por EFE
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La selección nacional continúa con posibilidades de clasificación y necesita ganar los partidos restantes para mantenerse en carrera, aseguró este miércoles en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

El encuentro se llevará a cabo en el coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, y no en la habitual sede del coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Será la primera vez en su historia que la selección puertorriqueña juegue un partido oficial en dicho coliseo.

El quinteto había jugado en el Coliseo Rubén Rodríguez en agosto de 2011, pero fueron dos encuentros de fogueo ante Panamá como preparación para el Torneo Preolímpico de las Américas.

Quince años después, el combinado nacional regresará al Rubén Rodríguez para jugar, esta vez de manera oficial, ante una ciudad reconocida por su arraigada tradición y por contar con una de las fanaticadas más apasionadas del país.

Antes del compromiso en Bayamón, Puerto Rico viajará a Panamá para enfrentar a la selección panameña el 26 de noviembre en el primero de sus dos partidos correspondientes a esta ventana clasificatoria.