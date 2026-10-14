Puerto Rico y Uruguay jugarán el 29 de noviembre en ventana clasificatoria al Mundial

Puerto Rico y Uruguay jugarán el 29 de noviembre en ventana clasificatoria al Mundial

San Juan, 14 oct (EFE).- Las selecciones masculinas de baloncesto de Puerto Rico y Uruguay se enfrentarán este 29 de noviembre en la isla caribeña en la quinta ventana clasificatoria de las Américas para el Mundial 2027.