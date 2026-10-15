Piculín Ortiz ingresa a título póstumo en el Salón de la Fama del baloncesto español

“Dejó una huella indeleble en el baloncesto español”, dijo sobre él Elisa Aguilar, la presidenta de la FEB durante la ceremonia.

Silvia Ríos, su viuda, recogió el premio y dedicó unas palabras sobre el escenario. "Nuestra familia se siente honrada de recibir este reconocimiento, así que muchas gracias, España"

Además, calificó como surrealista "recibir un premio que no es de uno", pero agradeció a la FEB y a los clubes en los que jugó su esposo "por la oportunidad" que le dieron.

El exjugador Alfonso Reyes, quien fuese compañero del puertorriqueño, le recordó como alguien que "iluminaba cualquier sitio en el que estaba. Cada vez que pienso en él es con una sonrisa porque era magnífico, mucho mejor fuera de la cancha que dentro de ella".

Por otra parte, José Félix Díaz, director del Diario AS, también quiso recordar al exjugador. “Me emocioné especialmente con Piculín cuando falleció y, sobre todo, con la respuesta de todos los equipos en los que ha estado, cuando todo el mundo responde así es porque merecía mucho la pena”.

El jugador, nacido en 1963 en Aibonito (Puerto Rico), pasó por la liga ACB en el CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona (con el que ganó la Copa del Rey en 1991 y fue subcampeón de Europa), Festina Andorra y Unicaja.

Además, completó dos temporadas con los Utah Jazz de la NBA, donde disputó 63 partidos.

El expívot participó en cuatro Juegos Olímpicos representando a Puerto Rico: Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Atenas 2004. En 2019, fue incluido en el Salón de la Fama de FIBA.

El pasado 5 de mayo falleció en San Juan a sus 62 años.

Además del título póstumo a Piculín, la Federación Española de Baloncesto incluyó en su 'Hall of Fame' a los exjugadores Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer, John Pinone, al entrenador Mario Pesquera, al árbitro Daniel Hierrezuelo y como contribuidores al exjugador Cristóbal Rodríguez y al Club Baloncesto Avenida de Salamanca.