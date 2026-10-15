Política
15 de octubre de 2026 - 15:01

Cartes y Alliana libran una “guerra de tweets” para exhibir la lealtad de sus aliados

Antonio Carlos Barrios Fernández, Juan Carlos Baruja y Sergio Daniel Godoy Codas sonríen en un brunch elegante con mantel blanco.
(De izq. a der.) Sergio Godoy, Gustavo Leite, Basilio Núñez, Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos, Antonio Barios, Juan Carlos Baruja y Eduardo González.

El presidente de la ANR, Horacio Cartes, difundió un encuentro con el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y otros colaboradores leales. Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana respondió publicando reuniones con la gobernadora de Paraguarí y otros referentes departamentales.

Por ABC Color
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En el marco de la crisis desatada en el movimiento Honor Colorado, tanto Cartes como Alliana exhiben a sus aliados de cara a los próximos enfrentamientos políticos. Este conflicto interno surgió luego de que, tras las elecciones municipales, el titular de la ANR comunicara a Pedro Alliana que ya no era el candidato presidencial del sector.

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Alliana, por su parte, mantuvo su precandidatura y se respaldó en el apoyo de gobernadores y diputados para desoír y revelarse contra el “patrón”.

Esta postura obligó a Cartes a retomar el diálogo con Mario Abdo Benítez, expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete.

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La reunión entre Cartes y Marito reconfiguró el tablero político, considerando que el primero lo acusó de proveer información falsa en su contra a Estados Unidos para forzar las sanciones económicas, mientras que el segundo señaló a Cartes por manipular a la Fiscalía para procesarlo penalmente.

¿Qué líderes y senadores respaldan a Horacio Cartes?

En su publicación, el exmandatario expresó: “Compartiendo un almuerzo con mis compañeros, Bachi Núñez, presidente del Congreso, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, los senadores (Antonio) Barrios y (Gustavo) Leite, el ministro (Juan Carlos) Baruja, el Dr (Sergio) Godoy y el Dr (Eduardo) González. Conversamos sobre la realidad social y política del país”.

Pedro Alliana con camisa clara y jeans, Norma Belén Zárate de Monges en blusa blanca y falda azul, ambos sonriendo en un ambiente bien iluminado.
Pedro Alliana y Norma Belén Zárate de Monges .

No se descarta que durante el encuentro se haya abordado el mantenimiento de la mayoría en la Cámara de Senadores y la posibilidad de que “Bachi” pierda el cargo de presidente del Poder Legislativo.

¿Cómo responde Pedro Alliana con el apoyo de los gobernadores?

A su turno, Alliana buscó visibilizar un mayor respaldo por parte de los jefes departamentales. “Muchas gracias, mi querida gobernadora Norma Zárate, por tu visita, por esta linda demostración de cariño y por el apoyo de siempre. Un fuerte abrazo a vos y a toda la querida gente del departamento de Paraguarí, tierra del Centauro de Ybycuí”, escribió en sus redes.

Pedro Alliana en camisa azul oscura y Marcelo Javier Soto Pavón en camisa negra, ambos sonrientes y mostrando el pulgar hacia arriba en un ambiente de oficina.
Pedro Alliana y Marcelo Javier Soto.

Un día antes, el vicepresidente también compartió una fotografía junto con detalles de su reunión con otro jefe departamental: “Un gusto recibir a mi querido amigo Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú. Conversamos sobre los proyectos que estamos impulsando para el departamento y el trabajo que tenemos por delante. Gracias, querido Marcelo, por tu visita, tu amistad y tu respaldo. ¡Seguimos juntos y más firmes que nunca!”, afirmó.