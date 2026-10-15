Cartes y Alliana libran una “guerra de tweets” para exhibir la lealtad de sus aliados

En el marco de la crisis desatada en el movimiento Honor Colorado, tanto Cartes como Alliana exhiben a sus aliados de cara a los próximos enfrentamientos políticos. Este conflicto interno surgió luego de que, tras las elecciones municipales, el titular de la ANR comunicara a Pedro Alliana que ya no era el candidato presidencial del sector.

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Alliana, por su parte, mantuvo su precandidatura y se respaldó en el apoyo de gobernadores y diputados para desoír y revelarse contra el “patrón”.

Esta postura obligó a Cartes a retomar el diálogo con Mario Abdo Benítez, expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete.

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La reunión entre Cartes y Marito reconfiguró el tablero político, considerando que el primero lo acusó de proveer información falsa en su contra a Estados Unidos para forzar las sanciones económicas, mientras que el segundo señaló a Cartes por manipular a la Fiscalía para procesarlo penalmente.

¿Qué líderes y senadores respaldan a Horacio Cartes?

En su publicación, el exmandatario expresó: “Compartiendo un almuerzo con mis compañeros, Bachi Núñez, presidente del Congreso, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, los senadores (Antonio) Barrios y (Gustavo) Leite, el ministro (Juan Carlos) Baruja, el Dr (Sergio) Godoy y el Dr (Eduardo) González. Conversamos sobre la realidad social y política del país”.

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No se descarta que durante el encuentro se haya abordado el mantenimiento de la mayoría en la Cámara de Senadores y la posibilidad de que “Bachi” pierda el cargo de presidente del Poder Legislativo.

¿Cómo responde Pedro Alliana con el apoyo de los gobernadores?

A su turno, Alliana buscó visibilizar un mayor respaldo por parte de los jefes departamentales. “Muchas gracias, mi querida gobernadora Norma Zárate, por tu visita, por esta linda demostración de cariño y por el apoyo de siempre. Un fuerte abrazo a vos y a toda la querida gente del departamento de Paraguarí, tierra del Centauro de Ybycuí”, escribió en sus redes.

Un día antes, el vicepresidente también compartió una fotografía junto con detalles de su reunión con otro jefe departamental: “Un gusto recibir a mi querido amigo Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú. Conversamos sobre los proyectos que estamos impulsando para el departamento y el trabajo que tenemos por delante. Gracias, querido Marcelo, por tu visita, tu amistad y tu respaldo. ¡Seguimos juntos y más firmes que nunca!”, afirmó.