La familia Buss solicita desestimar demanda que impide la venta de acciones de los Lakers

El documento, obtenido por ESPN, fue presentado contra Jeanie Buss, hermana de Janie y Joey Buss, en respuesta a una petición formalizada el pasado agosto para destituirlos como coadministradores fiduciarios y anular la votación que aprobó la venta de la participación restante de la familia en el equipo.

La demanda alegó el derecho al voto de los hermanos y resaltó que la venta requiere de una mayoría de dos tercios para efectuarse.

Cinco de los seis hermanos herederos de Jerry Buss, histórico propietario de los Lakers desde 1979, aprobaron el pasado agosto la venta de acciones a los nuevos dueños mayoritarios, Josh Kushner y Bob Iger, en una operación valorada en 12.500 millones de dólares, récord histórico en el deporte estadounidense.

Jeanie, única votante en contra, se rebeló contra esta decisión amparándose en un fallo judicial de 2017 que indica que los hermanos beneficiarios del testamento Buss deben actuar con el objetivo de que ella siga como propietaria con control de los Lakers.

Su postura choca además con un acuerdo firmado hace un año, cuando la familia vendió la mayoría del control a Mark Walter, propietario de Los Angeles Dodgers, que le garantizaba mantenerse en el cargo durante cinco años.

Ante la negativa de Jeanie, los hermanos respondieron con una oposición formal presentada el pasado 7 de octubre para defender su derecho a disolver el fideicomiso familiar y efectuar la venta del club angelino.