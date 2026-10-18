Baruja rechaza integrar una dupla presidencial para el 2028

Uno de los líderes políticos del cartismo en el departamento de Paraguarí por el Movimiento Honor Colorado (HC), el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, a través de un comunicado anunció que no está interesado en integrar ninguna dupla presidencial para las elecciones generales de 2028

Dicha determinación informó hoy a través de sus redes sociales, pese a haber sido mencionado como posible candidato a vicepresidente y luego a presidente por el cartismo.

El comunicado dirigido a sus correligionarios del Partido Colorado y a la opinión pública, anunció su decisión de no formar parte de ninguna dupla presidencial para las elecciones generales de 2028, cualquiera sea el lugar que pudiera ocupar en ella.

Baruja, señaló que tomó esta determinación a raíz de hechos de público conocimiento que afectan al sector político y a su persona.

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En el documento, calificó la decisión como la más difícil de su larga trayectoria de militancia partidaria y recordó su lealtad al líder del movimiento, Horacio Cartes, a quien atribuyó un papel fundamental en el retorno del Partido Colorado al poder.

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El ministro hizo un repaso de sus más de 20 años de militancia y de los distintos cargos que ocupó, entre ellos convencional, presidente de seccional, miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), intendente de Paraguarí durante dos periodos, gobernador, senador y ministro del Poder Ejecutivo en tres ocasiones.

El pronunciamiento se produce después de que su nombre fuera mencionado como posible candidato a vicepresidente de la República para acompañar a Pedro Alliana, quien es señalado como aspirante a la Presidencia por Honor Colorado. Posteriormente, Baruja también fue mencionado como posible candidato presidencial.

En el comunicado, sostuvo que no desea que su nombre se convierta en un motivo adicional de diferencias dentro del movimiento y agradeció las nominaciones que recibió. Asimismo, afirmó que su compromiso con el Partido Colorado y con el Gobierno se mantiene inalterable y que continuará trabajando en beneficio del país desde el lugar donde su colaboración resulte útil y efectiva.

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Baruja ahora se aparta de las especulaciones sobre su eventual participación en la fórmula presidencial colorada para 2028, aunque ratifica su permanencia y compromiso político con Honor Colorado.

Crisis en Honor Colorado

La crisis en Honor Colorado se profundizó luego de que Cartes eligiera inicialmente a Pedro Alliana como candidato a presidente de la República y a Baruja como su compañero de dupla. Sin embargo, Alliana posteriormente se acercó al sector de los gobernadores colorados y manifestó que él mismo elegiría a su candidato a vicepresidente.

El acercamiento de Alliana al grupo de gobernadores, que cuenta con el respaldo de 15 mandatarios departamentales colorados, habría generado un quiebre con Cartes. Ante este escenario, el líder de Honor Colorado habría decidido impulsar a Baruja como candidato a la Presidencia de la República.

Sin embargo, tras los trascendidos de que el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), asumiría la titularidad del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Baruja anunció esta mañana que descarta la posibilidad de integrar la dupla presidencial para el 2028.

La disputa interna deja a Honor Colorado en un escenario de incertidumbre respecto a sus candidaturas para la Presidencia y la Vicepresidencia de la República y Cartes busca recomponer sus alianzas políticas en medio de la crisis.

La falta de candidatos para la Presidencia y la Vicepresidencia expuso la crisis de liderazgo en Honor Colorado y obligó a Horacio Cartes a buscar un acercamiento con el expresidente Mario Abdo Benítez, en un intento por recomponer su alicaído poder político.