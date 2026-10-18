Honor Colorado se resquebraja: Bachi, Beto y los clanes se reacomodan entre el cartismo y el peñismo

A un año y nueve meses del final del gobierno de Santiago Peña, Honor Colorado atraviesa uno de sus momentos más críticos. La decisión de Horacio Cartes de apartar a Pedro Alliana de la chapa presidencial obligó a sus principales referentes a reposicionarse. Mientras Basilio “Bachi” Núñez estaría en una transición hacia el peñismo, otros senadores mantienen silencio o sostienen sus vínculos con el líder colorado.

El movimiento Honor Colorado enfrenta una de sus etapas más delicadas desde su llegada al poder. La decisión de Horacio Cartes, líder del movimiento y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de sacar a Pedro Alliana de la carrera presidencial y abrir paso a una nueva configuración de la chapa oficialista desató una reconfiguración interna.

A un año y nueve meses de que culmine el gobierno de Santiago Peña, los senadores colorados comienzan a definir sus posiciones frente a la disputa por la sucesión presidencial. Algunos se declaran abiertamente peñistas o cartistas; otros optan por el silencio mientras avanzan las negociaciones.

La división quedó expuesta con el pedido de informes sobre las operaciones de Ueno Bank, impulsado por Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios.

La iniciativa buscaba determinar si la entidad bancaria había superado los límites legales para operaciones con empresas vinculadas y qué controles ejerció el Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, las posiciones de sus impulsores comenzaron a tomar caminos diferentes en medio de la interna colorada.

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Bachi Núñez y el quiebre con Horacio Cartes: ¿se suma al peñismo?

El jueves último, Horacio Cartes publicó en su cuenta de X una fotografía junto a Basilio “Bachi” Núñez, Gustavo Leite y Antonio Barrios. El líder colorado calificó de “compañeros” a los participantes del encuentro y señaló que conversaron sobre la realidad social y política del país.

Al término de la reunión, Núñez publicó una frase en latín: “Alea iacta est”, que significa “la suerte está echada”.

Fuentes legislativas señalan que el presidente del Senado habría pedido a Cartes evitar una división de Honor Colorado. No obstante, también altas fuentes sostienen que Núñez estaría transitando una salida del cartismo para acercarse al peñismo, en medio de la disputa por el liderazgo político del oficialismo.

La posición de Bachi no es menor. El senador ya aseguró su permanencia al frente de la Cámara Alta hasta el final del actual periodo legislativo mediante una modificación de las reglas internas del Senado.

La continuidad en el cargo constituye una pieza importante de su poder dentro del Congreso, en un escenario en el que la disputa por la sucesión presidencial. El peñismo buscará sostener su gobernabiliad y con una aliado al frente del Congreso.

Por su parte, Natalicio Chase, quien acompañó el pedido de informes sobre Ueno Bank, ya se declara peñista y no participó del almuerzo en el quincho de Cartes.

En el otro extremo se ubican Gustavo Leite y Antonio Barrios, considerados cercanos al líder de Honor Colorado y tildados como los “conspiradores” por sus detractores. Leite incluso suena como posible precandidato a vicepresidente en una eventual chapa encabezada por Juan Carlos Baruja.

El senador Barrios, senador y médico de cabecera de Cartes, también fue su ministro de Salud durante su gobierno. Es uno de sus más leales.

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La ausencia del senador Carlos Núñez Agüero en la reunión no significa necesariamente que haya abandonado el cartismo. Su posición en el bloque está condicionada por las fuertes acusaciones de corrupción relacionadas con el programa “Hambre Cero” y por el enfrentamiento que mantiene con gobernadores, actores políticos que constituyen aliados importantes del peñismo después de los diputados.

Beto Ovelar, el peñista firme con su esposa posicionada en Itaipú con millonario salario

El senador Silvio “Beto” Ovelar fue uno de los primeros en declararse peñista y ratificó su respaldo a la precandidatura presidencial de Pedro Alliana.

Además de su posicionamiento político, su entorno familiar tiene vínculos con cargos estratégicos del Estado. Su esposa, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, es directora jurídica ejecutiva de Itaipú Binacional y percibe una remuneración mensual total que ronda los G. 156.517.106, incluidos salario base y gratificaciones. También es apoderada general de la ANR.

De la derrota en CDE al reacomodo con Peña: el peso de Javier y Justo Zacarías Irún

El senador Javier Zacarías Irún también tiene vínculos familiares con la principal entidad hidroeléctrica binacional. Su hermano, Justo Zacarías Irún, ocupa el cargo de director general paraguayo de Itaipú, con una remuneración mensual aproximada de G. 154.518.455, equivalente a más de US$ 21.000.

A ese entorno se suma la esposa del director de Itaipú, la diputada Rocío Abed de Zacarías.

El clan Zacarías busca recomponer su posición luego de la contundente derrota electoral en Ciudad del Este. En ese contexto, la disputa entre cartistas y peñistas deja abierta la posibilidad al Clan Zacarías a buscar su reacomodo en busca de mantenerse en los espacios de poder político.

Lilian y el samanieguismo: el bloque clave que no define entre Cartes y Peña

La posición de la senadora Lilian Samaniego también genera cuestionamientos dentro del coloradismo disidente. Sus colegas le reprochan una postura cambiante en medio de la disputa interna y recuerdan su inclinación a favor de Ueno Bank.

El bloque vinculado a Samaniego está integrado por su hermano, el senador Arnaldo Samaniego, y Juan Afara.

Por ahora, el samanieguismo no da con claridad cuál será su alineamiento definitivo en la pelea entre Cartes y Peña. Sus votos en el Congreso y las alianzas que definan será clave para determinar hacia dónde se inclinará este grupo. Aunque la lider sigue manteniendo sus aspiraciones como candidata presidencial por la disidencia colorada.

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Sin posición definida: los legisladores atrapados en la interna entre Cartes y Peña

Otros legisladores todavía no expresaron públicamente a qué sector acompañarán. Aunque el exsenador Juan Carlos Galaverna, integrante del Comando de Honor Colorado, sostuvo que el peñismo “no existía” como movimiento. Su hijo, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, fue otro de los senadores que tampoco apareció en la reunión con Cartes.

En una situación similar están Lizarella Valiente, Pipo Díaz Verón, Alfonso Noria, Orlando Penner, Derlis Osorio, Ramón Retamozo, Colym Soroka y Derlis Maidana. Ninguno de ellos definió públicamente su posición en la disputa.

En el caso de Maidana, circulan versiones sobre un eventual acercamiento al peñismo. Durante la disputa por la mesa directiva del Senado, Peña habría prometido la presidencia de la Cámara Alta al legislador. Sin embargo, el acuerdo no se concretó, luego de que Núñez impulsara cambios en el reglamento interno que le permitieron permanecer en el cargo hasta el cierre del actual periodo parlamentario, en diciembre.

La situación de la senadora Guadalupe Aveiro también está condicionada por la definición de la chapa presidencial. Si Juan Carlos Baruja deja el Ministerio de la Vivienda volverá a a ocupar su banca como senador titular y Aveiro tendrá que abandonar el curul.