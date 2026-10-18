Reacción de Estigarribia al rechazo de Baruja a chapa presidencial en ANR

Durante el acto del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por los 135 años de la Gesta del 18 de octubre, el gobernador Ricardo Estigarribia fue consultado sobre la decisión del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, de no formar parte de ninguna chapa presidencial para el 2028 por el Partido Colorado.

Al respecto, contestó que no quiere enfocarse en los problemas internos del Partido Colorado, aunque sí mencionó que muchas cosas seguirán ocurriendo en carpas coloradas del oficialismo tras las elecciones del pasado 4 de octubre, donde, entre otras cosas, la Asociación Nacional de Asunción perdió la Municipalidad de Asunción.

“Bajó un candidato a presidente; se le alzó a otro. No está aún bien definido. Lo que ocurra en el Partido Colorado, que no te sorprenda que de acá a 15, 20 días, a un mes, ellos puedan solucionar sus problemas internos”, puntualizó.

Insta a buscar la unidad de la oposición

Estigarribia apuntó a que, ante la crisis dentro del Partido Colorado, la oposición debe buscar los mecanismos para llegar unidos a las elecciones del 2028, buscando una chapa presidencial que atienda- dijo- a las familias que hoy no reciben la asistencia del Estado.

Ratificó que el PLRA debe tener candidatos a la Presidencia de la República, “que no elegirán a dedo”, sino a través de internas dentro de la oposición. Sobre este punto, consideró a las elecciones internas como el mejor camino para definir una dupla presidencial.

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Estigarribia, en contra de las encuestas

El gobernador liberal sostuvo que se descartan las encuestas para definir la chapa presidencial en la oposición, más aún conociendo lo que pasó con el candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, a quien las encuestas daban ganador por amplio margen de votos.