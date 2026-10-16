Los Thunder avalan la legalidad normativa para garantizar el debut de Aday Mara en la NBA

"Aday jugó tres años de baloncesto universitario de la NCAA (liga universitaria estadounidense), por lo tanto, tal como lo recomienda la NBA, no se requiere ninguna autorización del equipo español para que juegue en la NBA", indicó un portavoz de los Thunder a The Atletic.

La disputa que hacía peligrar el debut del español en la NBA se originó este viernes a raíz de una alerta emitida por el Casademont Zaragoza sobre los derechos del jugador, negando haber recibido la solicitud del pase internacional de Mara por parte de la NBA.

Según el club español, Mara posee contrato en vigor con la entidad aragonesa para la temporada 2026/2027.

El lío, según el club maño, se remonta al verano de 2023, cuando el jugador se marchó a la NCAA.

Como la normativa de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) no exige tránsfer para el baloncesto universitario estadounidense, el Zaragoza no lo solicitó y optó por defender sus derechos en los tribunales.

Sin embargo, los aragoneses matizan que aquella salida judicializada no extinguió el contrato ni desvinculó al jugador del sistema federativo.

El jugador, formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, decidió fichar por la liga universitaria estadounidense (NCAA) en agosto de 2023, tras comprometerse con la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles.

Allí jugó dos temporadas, antes de enrolarse en las filas de los Wolverines de la Universidad de Michigan, con los que ganó el título de la NCAA en 2026, convirtiéndose en el primer español de la historia en lograrlo.

Este verano decidió presentarse al Draft de la NBA y fue elegido en el puesto 12 de la primera ronda por los Oklahoma City Thunder, equipo campeón en 2025.

El pasado agosto debutó a las órdenes de Chus Mateo en la selección española absoluta, precisamente en Zaragoza, en las ventanas de clasificación ante Portugal.