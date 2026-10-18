82-77. Trabajada victoria de La Laguna Tenerife sobre Kosner Baskonia

La Laguna Tenerife quería alargar la buena racha de resultados y sensaciones y así lo demostró desde el comienzo de este nuevo choque en su feudo,dominando en el primer cuarto a pesar de que Baskonia ofreció un buen papel y se mantuvo siempre en el hilo del encuentro, con no más de dos o tres puntos de diferencia en los primeros siete minutos.

A partir de ese momento los aurinegros apretaron el acelerador y llegaron a ponerse siete arriba (21-14) a falta de poco más de dos minutos para el cierre del primer cuarto, que finalmente concluyó con un 25-18 favorable a los locales.

Para el segundo cuarto, los de Velimir Perasovic quisieron voltear las tornas y firmaron unos primeros minutos muy serios en los que recortaron la distancia a solo un punto, sin dejar que los isleños anotaran ningún punto (25-24), lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lakovic, que se vio obligado a pedir tiempo muerto para cortar la buena dinámica del Baskonia, y lo terminaría consiguiendo gracias al triple de Fitipaldo nada más regresar del pequeño parón (28-24).

Aún así, el conjunto vitoriano no se dejó amedrentar y realizó un arduo trabajo de concentración y dominio de la presión que estaba sometiendo el Santiago Martín, para seguir recortando distancias hasta el minuto 18, en el que materializaron por primera vez en el encuentro la remontada al combinado canarista (34-36), aunque los locales lograron salvar los papeles antes del descanso con un triple de Van Beck en el último segundo (39-36).

Para la segunda parte, Perasovic pareció haber dado con la tecla necesaria y el Baskonia asedió a La Laguna Tenerife, dominando con contundencia el tercer tiempo en el que no sólo volvieron a darle la vuelta al partido, sino que implantaron la sensación de que los locales no iban a poder reponerse.

Eso fue algo palpable en situaciones como la que se vivió en el último minuto, en el que los tinerfeños se acercaron (52-54), pero rápidamente reaccionó AJ Lawson con dos triples en apenas 40 segundos y cerrar así el tercer cuarto con un 54-60.

La Laguna Tenerife no había tenido su última palabra en el choque y en los últimos diez minutos demostraron que el proyecto de Lakovic comienza con fuerza esta campaña 26-27, ya que se vinieron arriba, arropados por su afición, y consumaron una gran remontada que empezó gracias a los cinco puntos de Guy en los dos primeros minutos; y, posteriormente, dos triples de Doornekamp que para igualaron la contienda (65-65).

El Baskonia siguió intentando imponer de nuevo el dominio demostrado en el tercer cuarto, pero los aurinegros ya habían tomado la velocidad de crucero que no bajaron hasta la última jugada del partido, con un trabajo defensivo notable, pero una eficiencia ofensiva sobresaliente. Terminaron el último cuarto marcando 28 puntos gracias en parte a un desatado Guy (24 puntos) y Vince Hunter, que ayudaron a los suyos para concluir un peleadísimo encuentro con el 82-77 final.

82; La Laguna Tenerife (25+14+15+28): Guy (24), Fitipaldo (8), Abromaitis (4), Happ (7), Kurucs (2) -inicial-, Fernández (4), Van Beck (6), López-Arostegui (-), Huertas (6), Hunter (15), Alderete (-), Doornekamp (6).

77; Kosner Baskonia (18+18+24+17): Stewart Jr (11), Joksimovic (2), Sedekerkskis (7), Baught (5), Faried (9) -inicial-, Lawson (11), Kurucs (9), Spagnolo (15), Santos (0), Frisch (8).

Árbitros: Jordi Aliaga, Joaquín García y Alberto Baena.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga española de baloncesto disputado en el Pabellón Santiago Martín, ante 4.438 aficionados.