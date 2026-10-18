Kyle Guy: "Estoy intentando ser un jugador más completo"

"Ha sido un esfuerzo increíble de todo el equipo, casi todos han jugado y contribuido, y creo que el plan de partido ha sido muy bueno cuando lo hemos ejecutado", ha señalado el estadounidense, que ha reconocido las dificultades para frenar las transiciones del conjunto vitoriano, aunque ha valorado la respuesta de los insulares para mantenerse en el partido y resolverlo en los minutos finales.

Guy destacó también la importancia que tuvo jugar con tres manejadores en el tramo decisivo del choque, junto a Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo, una variante que permitió al equipo controlar mejor el ritmo del encuentro y encontrar soluciones ante la presión defensiva del Baskonia, especialmente en un momento en el que el partido había alcanzado una elevada intensidad.

Explicó además que, pese a que en el lanzamiento exterior no atraviesa por su mejor momento, trabaja para ampliar sus recursos ofensivos y aportar en otras facetas del juego, como la creación, las asistencias y las finalizaciones cerca del aro, con el objetivo de convertirse en un "jugador más completo" y mantener su utilidad para el equipo incluso cuando no entran los triples.

"Mi capacidad para pasar siempre ha sido una parte infravalorada de mi juego, creo que tengo buena visión de cancha y puedo crear para los demás", afirmó Guy, que añadió que está trabajando para finalizar mejor cerca del aro y ser más agresivo en defensa, ya que no quiere depender únicamente de su acierto desde la línea de tres puntos para contribuir al rendimiento colectivo.