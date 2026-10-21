El Real Madrid persigue el balance positivo en su visita al Maccabi

El conjunto blanco comenzó su andadura en la presente edición del torneo de manera negativa, firmando un 0-3 que supuso su peor arranque histórico en la competición, con tres derrotas fuera de casa ante el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel IBI Tel Aviv.

Sin embargo ha sido capaz de enderezar ese ritmo errático ganando los tres siguientes, dos en casa ante el Partizan y el LDCL ASVEL Villeurbanne y uno fuera ante el Armani Olimpia Milano, los dos últimos la semana previa anotando 98 o más puntos en cada uno de ellos.

En esa buena racha se han intercalado además otros dos triunfos de gran contundencia en liga contra el Kids&Us Manresa y Surne Bilbao Basket, por lo que equipo llega a la cita belgradense en un momento óptimo, dando muestras de que poco a poco va asimilando los postulados de Pedro Martínez.

Sin embargo no lo tendrá sencillo en esta ocasión ante un rival al que solo ha ganado en dos de los últimos siete enfrenamientos en los que ha ejercido como visitante y que, aunque presenta un balance negativo de momento (2-4), tiene armas para plantar cara.

De hecho en el apartado colectivo es el segundo con mejor porcentaje de tiros de campo (50,3%) aunque languidece en el apartado de los rebotes, donde es el peor de todos los participantes en la máxima competición europea con solo 187. Ahí intentará el plantel español marcar diferencias y sobreponerse al talento de hombres como Yam Madar, Roman Sorkin, Oshae Brissett o Daniel Theis.