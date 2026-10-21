Mark Daigneault ensalza la actuación de Aday Mara en la victoria de los Thunder

Aday Mara debutó a lo grande en la NBA. Frenó al francés Victor Wembanyama, al que incluso puso un tapón y ulminó también un 'alley-oop' para el 70-84 en el tercer periodo, dos acciones de impacto en su estreno en la NBA tras proclamarse campeón de la NCAA con Michigan y ser elegido por Oklahoma City en el duodécimo puesto del draft.

El pívot zaragozano aportó siete puntos, dos rebotes, una asistencia y un tapón en diez minutos y 56 segundos, con tres de cuatro en tiros de campo.

Daigneault aseguró en sus declaraciones que Mara "probablemente dejó una de las grandes jugadas del partido, fue crucial cuando taponó el tiro -a Victor Wembanyama- y luego terminó en el otro lado de la cancha".

Y continuó señalando que "no parecía abrumando por la atmósfera del partido", lo que dijo no sorprenderle mucho por "cómo ha rendido en la pretemporada" e incidió en que "ha demostrado ser un jugador de mucho impacto".

Mark Daigneault reconoció que Aday Mara no tuvo muchos minutos en el partido "pero su impacto fue claramente el de alguien en quien confiamos al ponerle en este partido" para reconocer que van a "confiar más en él", después de ver "cómo ha rendido en un partido de tan alto nivel".