Kirilenko: "Lebron y Cristiano son súperhombres. Tienen derecho a hacer lo que quieran"

"Son gente que ya lo ha demostrado todo y tienen derecho hacer todo lo que quieran", comentó en una entrevista, en la que también mencionó a Messi y Nadal.

Kirilenko, que se enfrentó a Lebron durante su etapa en la NBA (Utah Jazz y Brooklyn Nets), considera que el nuevo jugador de los Sixers parece salido de una "serie de superhéroes".

"Hay jugadores normales y superhombres (...) Está en una forma fenomenal", destaca, pese a que el estadounidense cumplirá 42 años en diciembre. "Me sorprendería mucho que el entrenador le diga: 'Lebron, no hagas eso' (....) Hablamos de un jugador con una enorme experiencia. Es como un jugador-entrenador. Es el jugador franquicia", señala.

Para reforzar su argumento sobre el estatus de ciertas estrellas, alude a Cristiano, que tiene la misma edad que 'El Rey' (41 años). "Algo pasó con Portugal. Y yo digo: 'Si tienes a Cristiano, debes escuchar lo que dice'. No importa lo que sea. Se lo ha merecido", señaló.

"Si no quieres eso, no le fiches para tu equipo (...) Pero si lo fichas, tienes que hacerle caso", insiste y recuerda que el portugués trae consigo mil millones de aficionados.

En cuanto a la próxima temporada en la NBA, en la que él militó durante más de una década, Kirilenko considera que el hecho de que hace mucho que un equipo no logre alzarse con el título dos años consecutivos le añade "intriga" al campeonato.

"Cada ciudad puede pensar que el próximo seré yo", señaló y destaca que en la actual NBA prácticamente cada equipo "tiene su estrella", lo que hace que la liga sea "más interesante".

Eso sí, cree que el baloncesto nunca se detiene y que la actual "moda" de tirar de tres puede cambiar en cuanto aparezca un jugador dominante como Shaquille O´Neal.

"Al principio de mi carrera estábamos en la era de los pívot. Entonces, jugaban Olajuwon, Ewing, Robinson, Shaquille, Sabonis, con el que aún me dio tiempo a enfrentarme (...) Stephen Curry es el culpable. Llegó a la NBA y como un juego de ordenador (...) demostró que se pueden lanzar 10-20 triples", señaló.

A su vez, recuerda que varios de sus rivales europeos ostentan ahora puestos técnicos o directivos como el español Pau Gasol, el francés Tony Parker o el turco Hedo Turkoglu. Kirilienko considera que Gasol, actual jefe de la Comisión de Atletas del COI, "no necesita consejos".

"Ha pasado todas las etapas del baloncesto europeo y mundial, igual que yo", comentó, al tiempo que recordó que el dos veces campeón de la NBA es "una persona respetada" en el mundo del baloncesto.

Kirilenko, que dirige la federación rusa desde 2015, destacó que cuando has vivido el baloncesto infantil, universitario, internacional y la NBA, "entiendes más o menos los problemas" y "Pau se merece la carrera que ha tenido y dirigir ahora la comisión de atletas".

"Eso no significa que lo sepamos todo. Absolutamente no (...) Él debe hacer su propio camino. Debe equivocarse. Yo también me equivoco y me caigo (...) No hay que tener miedo de reconocer un error", señala.

Y añade: "Sólo un consejo: no pienses que eres el más listo. Te equivocaste, reconócelo. Cambia y sigue adelante". "Le tengo un gran cariño, igual que a su madre. Tengo una magnífica relación con él y con su hermano (Marc) (...), le deseo lo mejor. Si en algún momento necesita algún consejo, una ayuda, puede escribirme cuanto quiera", señaló.