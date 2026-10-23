El Joventut Badalona cambia de propietario y Ricky Rubio entra en el accionariado

La operación, sujeta a la aprobación final del Consejo Superior de Deportes (CSD), culmina una etapa iniciada en 2018, cuando la compra del club por parte de Scranton, vehículo inversor de la familia Grifols, evitó la liquidación del histórico club badalonés.

Ocho años después, la entidad se ha estabilizado en la Liga Endesa y, tras culminar esta recuperación ganando el título de la Supercopa contra el Barça en el Olímpic, abre ahora una nueva etapa con la compra por parte de un grupo estrechamente vinculado al baloncesto.

Confluence Valley, creada en octubre de 2026 por el Zalgiris, propietario del citado club lituano, y la empresa de desarrollo tecnológico e inversión Tesonet es una iniciativa internacional conjunta de aceleración de infraestructuras deportivas.

Está liderada por Paulius Motiejūnas, exdirectivo del Zalgiris y de la Euroliga de baloncesto, que ocupa el cargo de director ejecutivo de la citada empresa, que creó y desarrolla el modelo operativo y de negocio del Žalgirio Arena, instalación donde juega sus partidos el Zalgiris Kaunas.

"La entidad lituana ha desarrollado un modelo de gestión exitoso basado en el crecimiento de los ingresos a través de su diversificación, la elevada asistencia a sus partidos de Euroliga y el uso de sus instalaciones para la celebración de eventos no deportivos. Esta estrategia encuentra en el Club Joventut Badalona y en el Palau Olímpic una base sobre la que seguir creciendo", señala el comunicado.

Tesonet ha colaborado en diferentes gestiones de eventos con clubes como el London Lions y ahora se ha expansionado en Europa con esta operación con el Joventut de Badalona.

La plataforma integra, además, soluciones tecnológicas propias como Edney AI, un sistema de inteligencia artificial diseñado para las operaciones diarias de los clubes de baloncesto profesional.

Además, el comunicado de Scranton, que continuará vinculado como socio financiero, destaca que "la Escuela de Baloncesto, una de las piedras angulares del club y una parte fundamental de su aportación social a Badalona, seguirá siendo uno de los pilares de su nueva etapa, al igual que lo ha sido con Scranton durante los últimos ocho años", señala el comunicado.