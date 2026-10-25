Quiebre en el cartismo: Peña afirma que Alliana tiene su “apoyo incondicional” para elegir su dupla presidencial

Hace ocho días el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, mediante un comunicado, anunció que el sector que lidera, el movimiento Honor Colorado, no presentará candidaturas partidarias ni nacionales en las próximo comicios de 2028.

Una de las causas de la desintegración de Honor Colorado fue la falta de acuerdo en torno a la chapa presidencial oficialista. El vicepresidente Alliana fue desplazado como el candidato presidencial de Honor Colorado, ante la negativa de este a aceptar como dupla al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Sin embargo, Baruja, también con un comunicado, rechazó no solo la nominación de Cartes a la Presidencia, sino también el cargo de vicepresidente. Expresó que ambos cargos no están en su interés.

La repercusión en el oficialismo colorado

Los anuncios causaron un temblor político en las filas del oficialismo en la ANR. El presidente Santiago Peña y Pedro Alliana se vieron obligados a crear un nuevo movimiento y buscar al compañero de chapa presidencial.

Días antes, el miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el oficialismo colorado, Horacio Cartes se reunió con Mario Abdo Benítez, causando sorpresa a propios y extraños, tras varios años de distanciamientos.

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El tema de la conversación, según se informó, giró en torno a la situación de la ANR, el caso del Banco Central del Paraguay y los cuestionamientos de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) respecto a operaciones del banco Ueno, vinculado en su momento al presidente Santiago Peña.

Sobre la crisis en el oficialismo colorado, el presidente Peña fue consultado sobre la encuenta que elegirá al compañero de chapa de Pedro Alliana. El método elegido es la encuesta que no tiene fecha de anuncio de resultados ni la metodología empleada.

Se mencionan tres nombres para el cargo de Vicepresidente por el nuevo oficialismo colorado. Son el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César Luis Sosa y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

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“Apoyo incondicional”, dice Peña

Él (Alliana) tiene sus tiempos y ha dejado muy claro que él va a tomar la decisión y que sea la mejor decisión. Nosotros hemos hecho un claro apoyo a él. Yo particularmente le he dado mi apoyo incondicional. Santiago Peña

El titular del Poder Ejecutivo señaló que su apoyo incondicional significa que apoyará a Pedro Alliana “indistintamente del momento y la persona que él elija para que sea su compañero”.

“Así que yo no diría que él va a hacer ningún anuncio de esta semana. Yo particularmente no controlo los tiempos. Yo creo que lo que nosotros tenemos es, primero que nada entender que nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar un gobierno. Él está haciendo un trabajo ”fuera de serie”, manifestó Santiago Peña este sábado tras un recorrido en zona de obras de la autopista eleva en Luque y la futura sede de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán.

Agregó: “Por supuesto, también le lleva él (Alliana) tiene la responsabilidad de reflexionar sobre el camino que hay que transitar de aquí para adelante y, por supuesto, la decisión que él va a tener que tomar de quién va a ser su compañero. Así que quiero dejar muy en claro que yo particularmente, y todos los compañeros que le estamos acompañando vamos a respetar su decisión, que es una decisión que él tiene que tomar. Él va a saber cuál es el momento. Creo que tenemos que dejar que esa decisión sea una decisión única y exclusivamente de él”, remarcó.

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Seguidamente, Santiago Peña dijo que desconoce quién será el contendiente en las internas presidenciales de la ANR de cara al 2028. Sin embargo, se menciona la dupla disidente Arnoldo Wiens y el senador Luis Pettengill. También se habla de la precandidatura presidencial de la senadora Lilian Samaniego.

Sobre el punto, Peña expresó: “Nosotros hoy no sabemos contra quién va a competir él dentro de la interna del Partido Colorado. A mí me tocó miércoles de tarde ir a Estados Unidos. Él (Alliana) estuvo como presidente encargado en los días ejerciendo la Presidencia de la República. Y la verdad es que él no para. No para en las gestiones, en su rol como Vicepresidente, en el rol de Presidente”, sostuvo el mandatario.

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Nuevo oficialismo debe inscribir movimiento

Otro de los temas pendientes del nuevo oficialismo colorado es la inscripción del movimiento de cara al 2028. La fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre.

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) dispuso que el plazo de inscripción de movimientos internos para las tareas preparatorias de cara a las internas partidarias y nacionales del 2028 va desde este lunes 19 de octubre hasta el 30 de noviembre. La inscripción es para el control del prepadrón y del padrón partidario, entre otros.

Alliana admitió que los tiempos apremian y se espera que esta semana este nuevo sector colorado anuncie el nombre del movimiento.