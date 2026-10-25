Fuga en Emboscada: revelan cómo escaparon y abren sumario a seis guardiacárceles

Los dos reclusos escaparon esta madrugada de su celda en la Penitenciaría de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada, tras cortar dos barrotes de una ventana y utilizar cuerdas hechas con sábanas y frazadas para descender dos murallas, según relató el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.

De acuerdo con las explicaciones del viceministro, Ozuna López y Merlo Villalba ocupaban la celda 10 del módulo 7 del establecimiento penitenciario. “Ambos estaban ocupando la celda 10 del módulo 7. Ellos cortaron dos barrotes de la ventana y por ahí ellos salieron. Llevaron unas cuerdas hechas con sábanas y frazadas, que utilizaron para descender la primera muralla interna y luego la muralla perimetral”, dijo.

El elemento que utilizaron para cortar los barrotes todavía no fue encontrado. Las autoridades tampoco determinaron con qué herramienta consiguieron debilitarlos y romperlos. “Cortaron un extremo y luego fuerzan y rompen este barrote”, dijo Maciel.

El viceministro aclaró que el módulo 7, del cual se fugaron ambos reclusos, no es de máxima seguridad, sino de “alta seguridad”.

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Detectaron la fuga entre cinco y seis horas después

Maciel reconoció que transcurrieron entre cinco y seis horas desde la fuga hasta que los agentes penitenciarios advirtieron que los internos ya no estaban en el establecimiento.

Relató que, según las imágenes del circuito cerrado, el primer recluso salió de la celda a las 00:38. Sin embargo, la fuga recién fue detectada durante la requisa de la mañana.

Investigan a seis funcionarios penitenciarios

Maciel reveló que el Ministerio de Justicia abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios que estaban a cargo de la vigilancia de los módulos 7 y 8.

En total, seis funcionarios están bajo investigación: tres encargados del módulo 7, donde estaban alojados los fugados, y otros tres del módulo 8.

Maciel explicó que, con la presencia de la agente fiscal a cargo de la investigación, se están realizando indagaciones a los agentes penitenciarios que tenían responsabilidades de vigilancia en ambos sectores.

Además, las autoridades resguardaron las grabaciones del circuito cerrado y revisaron las imágenes para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si hubo complicidad en la fuga.

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Maciel admite que hubo negligencia

El viceministro sostuvo que, de manera preliminar, se detectaron posibles incumplimientos en los procedimientos de requisa que debían realizarse en el establecimiento.

“Preliminarmente, se ve un cumplimiento inadecuado, como mínimo, de los procedimientos establecidos para la requisa, porque en estos módulos se realiza una requisa de mañana y de la tarde y en el marco de esa requisa, se tendrían que haber advertido los elementos que fueron utilizados para la fuga”, sostuvo.

El funcionario fue más contundente al referirse a las posibles fallas en los controles penitenciarios. “Acá mínimamente hubo una negligencia. Siempre el factor humano es nuestro punto más débil”, reconoció.

Maciel remarcó que una requisa efectiva tendría que haber permitido detectar las cuerdas confeccionadas con sábanas y frazadas, utilizadas para descender las murallas del penal.

Quiénes son los reclusos fugados de Emboscada

Uno de los fugados es Ever Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, quien cumplía una condena de 28 años de reclusión por secuestros.

El otro es Robert Arsenio Merlo Villalba, identificado como narcotraficante en los antecedentes del caso.

Según Maciel, ambos compartían la celda 10 del módulo 7 y eran los únicos ocupantes de ese espacio.

El viceministro también señaló que ninguno de los dos reclusos tiene familiares en la zona.