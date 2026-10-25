Líder de secuestradores escapa de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada

El Ministerio del Justicia (MJ) informó en la mañana de hoy sobre la fuga de Tanchí -quien en 2024 fue condenado a 23 años de prisión más 5 años de medidas de seguridad por secuestros en Capitán Bado- y su compañero de celda de la cárcel de Emboscada de máxima seguridad “Martín Mendoza”.

El comunicado puntualizó que ambos evadidos estaban en el pabellón o módulo número 7, que irónicamente no es de máxima seguridad.

Fugados no estaban en sector de máxima seguridad de la cárcel de Emboscada

Ahora, los responsables de la penitenciaría de máxima seguridad deben explicar por qué un criminal con sendos antecedentes por extorsión, secuestros, fuga de otras cárceles y con una alta condena fue beneficiado con un traslado a un sector con un régimen de seguridad más vulnerable del penal, considerando que fue edificado para albergar a delincuentes de su peligrosidad.

Tanchí había sido capturado en la Operación Sapucái, en 2020

Tanchí y otros tres miembros de su gavilla de secuestradores identificados como su hermano Fermín Manuel Ozuna López (28), Idalino López (26) y Favio Martínez Martínez (25), fueron detenidos en el marco de la Operación Sapucái desplegada por efectivos del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional el 17 de diciembre de 2020 en el predio de la estancia Indio Cue, de la colonia Sapucái, en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

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Durante aquel operativo policial también fueron abatidos tres integrantes de la gavilla criminal identificados como Luis Enrique Montanía López, de 22 años; Pablo Antonio Benítez Paiva, de 28 años, y Edgardo Giménez Pavón, de 25 años.

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Participación en secuestros en Capitán Bado y vínculo con Jarvis

De acuerdo con el relato de los investigadores, Tanchí y su grupo fueron los autores del secuestro exprés del ganadero brasileño Roberto Carlito Perotti y toda su familia en su estancia Virgen de Caacupé de la colonia Ka’aguy Poty del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

El plagio se produjo el 12 de noviembre de 2019, cuando cinco criminales irrumpieron en la propiedad y tomaron de rehenes al estanciero y a los miembros de su familia. Inicialmente, los secuestradores exigieron US$ 100.000 para liberar a los rehenes; sin embargo, con el correr de las horas y las negociaciones, las víctimas fueron liberadas tras el pago de US$ 15.000.

Los oficiales de Antisecuestro confirmaron la misma banda criminal también perpetró al menos seis secuestros exprés de estancieros y comerciantes entre la zona comprendida entre Pedro Juan Caballero y Capitán Bado.

En el 2020, Tanchi se desempañaba como una especie de administrador de las propiedades que pertenecían a su antiguo jefe, el narco Jarvis Chimenes Pavão, entre ellas justamente la estancia Indio Cue donde se ejecutó la operación Sapucái.

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Condenado ya se había fugado de la cárcel de Concepción

Durante su primera detención en la cárcel de Pedro Juan Caballero, en el año 2014 Tanchí mató al sicario del Primer Comando da Capital (PCC) Emiliano Rojas Giménez, quien a su vez en 2010 había atentado contra el exsenador Robert Acevedo.

Después de este incidente, Tanchí fue trasladado a la cárcel de Concepción de donde finalmente escapó en 2016, hasta que finalmente fue recapturado en el operativo Sapucái.