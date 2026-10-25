Video: así fue la fuga de dos presos en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada

Esta madrugada alrededor de las 00:40, Ever Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, y el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba, se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

El Ministerio de Justicia abrió un sumario para determinar responsabilidades y establecer si existió complicidad de agentes penitenciarios, mientras que la Policía Nacional también emitió alertas sobre los fugitivos.

Conforme detalló el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, los dos reclusos escaparon de su celda tras cortar dos barrotes de una ventana, para luego utilizar cuerdas hechas con sábanas y frazadas para descender dos murallas.

La fuga quedó registrada en videos de circuito cerrado de la cárcel y según lo que se observa en imágenes, el hecho coincide con lo relatado por el funcionario.

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Presos no estaban en área de máxima seguridad

De acuerdo con las explicaciones del viceministro, Ozuna López y Merlo Villalba ocupaban la celda 10 del módulo 7 del establecimiento penitenciario.

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Durante una conferencia de prensa, las autoridades tampoco determinaron con qué herramienta consiguieron debilitar los barrotes. “Cortaron un extremo y luego fuerzan y rompen este barrote”, precisó el viceministro.

El viceministro aclaró que el módulo 7, del cual se fugaron ambos reclusos, no es de máxima seguridad, sino de “alta seguridad”.

Maciel también reconoció que transcurrieron entre cinco y seis horas desde la fuga hasta que los agentes penitenciarios advirtieron que los internos ya no estaban en el establecimiento.

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Los reclusos fugados

Quiénes son los reclusos fugados de Emboscada

Uno de los fugados es Ever Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, quien cumplía una condena de 28 años de reclusión por secuestros.

Durante su primera detención en la cárcel de Pedro Juan Caballero, en el año 2014 Tanchí mató al sicario del Primer Comando da Capital (PCC) Emiliano Rojas Giménez, quien a su vez en 2010 había atentado contra el exsenador Robert Acevedo.

Después de este incidente, Tanchí fue trasladado a la cárcel de Concepción de donde finalmente escapó en 2016, hasta que finalmente fue recapturado en el operativo Sapucái.

El otro fugado es Robert Arsenio Merlo Villalba, identificado como narcotraficante en los antecedentes del caso. El viceministro también precisó que ninguno de los dos reclusos tiene familiares en la zona.

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