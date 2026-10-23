El 'maldito' Keenan Evans regresa al Zalgiris Kaunas

La historia con el Zalgiris de Evans, de 30 años,se remonta tiempo atrás. De 2022 a 2024 formó parte del equipo, donde se consagró como uno de los mejores bases de la Euroliga, llegando a firmar, justo después, con el Olympiacos griego.

Sin embargo, la mala fortuna se cebó con el jugador. En un periodo de tres años, de 2023 a 2025, sufrió dos roturas de tendón de Aquiles y una rotura del tendón rotuliano.

Siendo parte del Zalgiris sufrió su primera lesión en el Aquiles en enero de 2023. Regresó en octubre de ese mismo año, pero en mayo de 2024 se rompió el tendón rotuliano.

Pese a ello, llegó al Olympiacos, con el que se perdió toda la temporada 2024/2025 y los primeros nueve partidos de la 2025/2026.

Ya recuperado, reapareció con los griegos en noviembre de 2025, en un encuentro de la liga helena ante el Karditsa, después de 533 días alejado de las canchas.

Sólo tres días después, precisamente ante el Zalgiris y en su debut europeo con el conjunto de El Pireo, Evans jugó tres minutos antes de volver a romperse el tendón de Aquiles.

Tras un paso testimonial en el vigente campeón de Europa, este verano volvió a Kaunas, con un contrato hasta 2028, aunque la entidad decidió cederle a los London Lions en búsqueda de minutos y sensaciones.

El buen arranque con los ingleses, con los que ha promediado 11,8 puntos y 2,8 asistencias en cuatro partidos de la Eurocopa, ha servido para que los de Tomas Masiulis vuelvan a confiar en su 'hijo pródigo'.

Su regreso ha estado incentivado, en parte, por la lesión de su compatriota Nigel Williams-Goss, uno de los referentes del Zalgiris, que sufrió una lesión en el tendón de la corva en el primer partido del equipo en la Euroliga ante el Anadolu Efes.