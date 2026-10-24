Doncic: "Todavía tenemos mucho margen de mejora, pero sin duda hemos evolucionado"

"Creo que siempre es una cuestión de nuestra defensa. Creo que hicimos algunas cosas geniales para ser más rápidos en la segunda mitad. Corrimos y conseguimos algunas pérdidas de balón, lo que nos permitió anotar", valoró el esloveno en una rueda de presa al término del encuentro contra LA Clippers que se saldó con victoria por 125-117.

En este sentido, Doncic elogió la actuación de Walker Kessler, quien se ha convertido en una pieza angular del equipo en los primeros partidos de temporada de los Lakers, entrando en perfecta sintonía con él y el estadounidense Austin Reavers, máximas estrellas del equipo.

"Sabemos lo que podemos esperar de él. No me sorprende cómo está jugando, sabe cómo jugar a este deporte", indicó.

Al esloveno no le sorprende la actuación que ha efectuado Kessler ante los Clippers, demostrando a mucha gente lo "equivocada" que estaba al minusvalorar su potencial.

"Me impresiona su movilidad y transición, y si logran explotar todo su potencial, pensarán: 'Sí, es un arma letal'", agregó.

La estrella de los Lakers subrayó que, pese a las dos victorias aseguradas esta primera semana de temporada, todavía queda trabajo por hacer en las filas angelinas.

El equipo todavía precisa "mucho margen de mejora, pero sin duda hemos evolucionado", sentenció.