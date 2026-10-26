El Barça de Sekulic, ante otra oportunidad para seguir creciendo

Irregular tanto en Europa (4 victorias y 3 derrotas) como en la Liga Endesa (3-2), el conjunto catalán viaja a Alemania con la confianza recobrada tras encadenar dos triunfos ante el Armani Olimpia de Milán (81-89), en la competición continental, y el Casademont Zaragoza (99-81), en la doméstica.

El duelo contra el conjunto bávaro brinda al Barça la oportunidad de encadenar tres victorias por primera vez esta temporada. Su rival ocupa la decimosexta posición con dos únicos triunfos, todos ellas a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv (84-86) y el Anadolu Efes (93-101), por lo que ganar en el SAP Garden parece una misión factible para el conjunto catalán.

Además, el Bayern es la segunda peor defensa de la competición y el penúltimo equipo que menos rebotes captura, y no tiene en sus filas a una primera espada del baloncesto continental.

El equipo germano cuenta, eso sí, con dos cañoneros de primerísimo nivel como son el estadounidense Duane Washington (16,7 puntos y un 53,8% de acierto en triples) y el alemán Andreas Obst (11 puntos y 44% desde la línea de 6,75 metros).

Ambos jugadores están bien secundados en la pintura por Johannes Thieman (9,6 puntos y 5 rebotes), Austin Wiley (6,1 puntos y 5,6 rebotes) y el exazulgrana Oscar da Silva (9 puntos).

Pese a que su equipo parte como favorito ante el subcampeón alemán, el vestuario azulgrana es consciente de que deberá emplearse a fondo en defensa para frenar la amenaza de Washington y Obst desde el perímetro.

Para ello, Sekulic ha instado a sus jugadores a atacar de manera inteligente y controlar el rebote, algo que ha conseguido en los últimos encuentros europeos, si bien el equipo azulgrana, con 33,3 rebotes por partido, es el decimosexto peor equipo en esta faceta del juego.

Si el cuadro barcelonista consigue hacerse fuerte con Josh Nebo en la zona (6 rebotes por encuentro) y logra que exteriores como Kevin Punter (15,6 puntos), Justin Robinson (12) y Umoja Gibson (11) estén entonados, estará más cerca de conseguir su quinta victoria de la temporada en la Euroliga.

En Múnich, Sekulic, que sigue sin poder contar con el lesionado Yoan Makoundou, deberá realizar dos descartes antes del encuentro. El técnico esloveno podría introducir alguna rotación, ya que el viernes recibe al Valencia Basket y el domingo visita al Unicaja.