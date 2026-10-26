La máquina de triples del Real Madrid, a prueba en un duelo continental de españoles

De hecho, en los tres partidos más recientes el conjunto blanco ha superado dos veces su récord de triples en un partido de la Liga Endesa, la segunda de ellas además pasando por encima del registro máximo absoluto de la competición, y una el propio de la Euroliga; cifrados en ambos casos en diecinueve.

Así, el bando madridista alcanzó los veinte el pasado 18 de octubre ante el Surne Bilbao Basket y una semana más tarde se fue hasta los 24 contra el iLERNA Lleida, superando la plusmarca nacional que estaba en poder del Unicaja de Málaga con 23. Entre medias transformó 21 en la máxima competición europea ante el Maccabi.

Esa voracidad desde la larga distancia le ha permitido además sumar muchos puntos a su favor, tanto que en sus seis partidos precedentes atesora 98 puntos o más, en cinco de ellos se ha ido por encima de los 110 y en tres ha acumulado 119 o más. Con todo en el torneo continental el balance es de 4-3 después de empezar la temporada con un 0-3 adverso, el peor arranque del club.

No lo tendrá sencillo esta vez ante un rival que conoce bien, contra el que en Euroliga ha ganado 13 partidos y ha perdido 12, siendo el cara a cara de 6-4 para el Real Madrid en la decena más reciente. En lo individual el partido puede ser importante para dos hombres; Thimoté Luwawu-Cabarrot, que se mide a sus ex compañeros; y Walter Tavares, quien frente al equipo contra el que firmó su récord de rebotes ofensivos en un partido con nueve en octubre del 2024 podría convertirse en el líder histórico de la competición en este apartado superando a Kyle Hines (821 por 824 del americano a día de hoy).